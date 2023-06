Sosta agevolata per i negozianti: esperimento in pieno centro a Mestre

Una determina del settore Mobilità del Comune di Venezia apre a modifiche, temporanee e sperimentali della durata di un anno, per nuove agevolazioni alla sosta degli operatori economici.

La zona interessata è esclusivamente quella rossa, la più centrale di Mestre. Qui il mandato affidato a Avm Spa, la holding comunale di trasporti e mobilità che gestisce anche i parcheggi a strisce blu, è quello di emettere agevolazioni a pagamento per alcune delle zone di parcheggio del centro.

In tutto si parla di 75 nuovi permessi a pagamento.

Ecco i dettagli: 25 agevolazioni per a sosta presso il parcheggio Einaudi; 30 agevolazioni per il park di via Da Verrazzano di fronte al cimitero di Mestre; dieci per l’area a parcheggio di fronte alla Casa dell’ospitalità di via Santa Maria dei Battuti e infine 10 agevolazioni lungo via Giardino, che collega via San Pio X a Parco Ponci.

Si tratta, si legge nella determina, di agevolazioni a carattere sperimentale, valide un anno e non sottoponibili a proroga. Non possono essere sospese nel corso dell’anno da chi le richiede e il pagamento va effettuato in una unica soluzione per l’intero anno. In un secondo momento, alla luce dei risultati, si prevede un provvedimento strutturato da parte della giunta comunale. Più stalli per gli operatori economici, costo 200 euro l’anno (somma decisamente competitiva con i costi di qualsiasi parcheggio privato) è una soluzione nata evidentemente per soddisfare le sempre maggiori richieste di sosta con forme di abbonamento oltre al pagamento della semplice sosta oraria.

Inutile ricordare che proprio un anno fa , con la delibera di conferma del costo della sosta in città per zone, i conteggi dell’assessore Boraso avevano evidenziato che l’80% per cento dei posti a strisce blu oramai è saturato e che vi erano circa 300 domande di abbonamenti in attesa di risposta. In particolare di lavoratori di attività e negozi del centro cittadino.

Dopo sei mesi, qualcosa si muove per gli operatori commerciali. Il sistema in vigore è operativo dal 2013.

Se ai residenti senza posto auto, Avm finora ha concesso abbonamenti, per i lavoratori, con 300 domande che si sono accumulate, non si è ancora intervenuto in modo strutturato. E rimane l’incertezza sul futuro di aree di parcheggio, oggi molto utilizzate, come l’ex Umberto I.

Se il gruppo Alì Spa si deciderà a costruire nei quattro ettari tra piazza Ferretto e via Circonvallazione, il parcheggio sparirà e il Comune si troverà in difficoltà a dare risposta a quei 300 posti oggi utilizzatissimi a costo ridotto (un euro l’ora).

E così mentre imprenditori noti come Gianantonio Furlan di Img cinemas si augurano una proroga all’uso dell’area con un investimento per una pavimentazione che non produca allagamenti ad ogni pioggia, si nota in centro a Mestre l’aumento di casi di sosta selvaggia: da Corso del Popolo e via Mestrina fino alla pedonale Riviera XX Settembre dove si notano molte auto parcheggiate dal tramonto.