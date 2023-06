Dal 14 giugno lavori sul ponte sulla Triestina tra Torre di Mosto e San Stino: vertice in Prefettura

Presieduto dal prefetto Michele Di Bari, si è svolto un nuovo vertice per coordinare la macchina organizzativa in vista dei lavori di ristrutturazione del ponte della Provincia sulla statale 14.

Per tre mesi il ponte sarà transitabile solo a senso unico alternato. Previsti da oggi, di fatto i lavori scatteranno domani, 14 giugno per consentire ad Anas di predisporre un’ordinanza, che tenga conto di quelle della Città metropolitana e dei Comuni di Torre di Mosto e San Stino.

Per agevolare i lavori, è prevista la chiusura sulla sponda torresana di via Tezze e della strada da Sant’Anastasio. Sulla sponda sanstinese sarà chiusa via Zoccat, mentre via Tezze sarà percorribile solo svoltando verso Bivio Triestina.

In caso di criticità gli operai faranno accedere in queste vie i mezzi di soccorso.

In considerazione delle previste dieci chiusure notturne del ponte, «è stato condiviso un percorso alternativo che consentirà anche di ricevere il traffico in caso di chiusura emergenziale dell’A4».

I sindaci hanno ribadito proprio il timore di quanto potrebbe accadere in caso di criticità in A4.

Per questo, è stato attivato un canale informativo immediato tra i comandi delle forze dell’ordine e gli enti interessati, che consentirà ai sindaci di essere subito avvisati delle chiusure, così da attivare la Polizia locale e gestire in sinergia le criticità.

I Comuni hanno fatto presente la necessità che la cartellonistica con le strade alternative sia ben visibile. Una nuova riunione sarà convocata a lavori avviati per verificare il sistema comunicativo e di gestione del traffico e concordare i correttivi necessari.