Si aprono le chiuse del Brenta a Vigonovo: tre ragazzi restano intrappolati su un sasso

Tre ragazzi moldavi residenti a Padova hanno rischiato la vita per quella che potrebbe essere considerata una bravata.

Il fatto è successo ieri pomeriggio alle chiuse del Brenta, nel territorio di Vigonovo nella provincia veneziana.

Approfittando della bella giornata, i tre si sono avventurati in una “passeggiata” in mezzo al fiume, che in quel momento in secca.

Volevano insomma raggiungere l’argine opposto saltando da un sasso all’altro. All’improvviso si sono aperte le chiuse e in pochi secondi l’acqua del Brenta è salita vertiginosamente, impedendo loro di proseguire. Ai tre, a quel punto, non è rimasto che aggrapparsi a un sasso, chiedendo aiuto a squarciagola.

Fortunatamente l’argine era frequentato e più di qualcuno ha raccolto il grido e ha chiamato i soccorsi. I tre sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco giunti sul posto con l’elicottero. Uno dei pompieri si è calato fino a recuperare uno ad uno i ragazzi portandoli fin sull’argine. Dove ad attenderli c’erano i carabinieri, che li hanno identificati.

Tutta l’operazione è stata seguita con ansia dalle persone presenti, che hanno avuto delle parole di elogio per i vigili del fuoco. Non è, questo, il primo caso del genere.