Venezia, vetrina sfondata in piena notte a Rialto: rubati profumi, gioielli e il fondo cassa

Vetrina in mille pezzi e refurtiva da almeno quattro mila euro, senza contare i danni ingenti al negozio. Siamo a Rialto, nel cuore di Venezia. E il negozio vittima ieri notte di una spaccata è Polo Urban Bookshop, di Lineadacqua Group che in città ha diverse attività, compresa la celebre libreria antiquaria in calle della Mandola.

Sorpresa amara quella di fronte alla quale si è trovato ieri mattina Luca Zentilini, titolare del negozio e noto in città per il suo impegno a favore del commercio di qualità. Ad avvisarlo, alle prime luci dell’alba, i carabinieri di Venezia allertati dai passanti che si sono accorti dei danni ingenti subìti dal negozio.

I ladri, verosimilmente più di uno, hanno infatti distrutto la porta a vetri d’ingresso. Secondo i primi rilievi, in un primo momento l’hanno presa a calci come hanno potuto notare i militari in base alle impronte presenti sui vetri rimasti intatti. Solo in un secondo momento, i ladri devono aver deciso di usare un estintore che si è poi rivelato decisivo per mandare in frantumi il vetro.

Una volta entrati nel negozio, hanno preso il fondo cassa con un bottino di 200 euro. A poco distanza dal negozio, in ruga Rialto, i carabinieri hanno trovato anche il registratore di cassa totalmente distrutto.

A quel punto hanno razziato la merce in maniera rapida, scegliendo oculatamente oggetti di valore a partire da profumi e gioielli. Nel bottino sono finiti anche i computer del negozio. In totale, danni e bottino ammontano a un valore vicino ai quattro mila euro, a detta del titolare del negozio che ieri ha sporto denuncia contro ignoti.

«È la prima volta che succede qui a Rialto», spiega Luca Zentilini, «vista la modalità del furto, con ogni probabilità si tratta di balordi che hanno preso di mira il negozio».

Quello di ieri è solo l’ultimo di una serie di episodi che, seppur in misura inferiore rispetto a Mestre, si sono verificati negli ultimi mesi a Venezia. Città solitamente tranquilla, dove spaccate e furti sono rari. Ultimamente, però, il fenomeno sembra essere in crescita. Ad essere coinvolti, spesso e volentieri, sono piccoli negozi per turisti. In passato è capitata qualche visita anche in qualche panificio della Strada Nuova. Non sono comunque esenti nemmeno calli centrali come ad esempio Vallaresso o la stessa calle della Mandola. Nel giugno scorso, ad esempio, i ladri erano entrati nel nuovo negozio per bambini “La Casa di Leo”. I ladri erano entrati facendo saltare il blocchetto della serratura, dimostrando di essere professionisti e non degli improvvisati. Una volta all’interno avevano puntato direttamente al cassetto dei soldi rubando anche in quell’occasione il fondo cassa: duecento euro. Più di recente, e precisamente nell’arco delle scorse settimane, altre denunce di furto (stavolta all’interno delle abitazioni) sono arrivate dai residenti di Cannaregio. Diversi gli episodi segnalati gli abitanti dell’area compresa tra Tre Archi e Sant’Alvise. Tutti accaduti di notte, in qualche caso anche con gli inquilini presenti nelle abitazioni, “visitati” dai ladri e derubati di soldi e altri oggetti preziosi.eugenio pendolini