Divieti di sosta a Tessera contro il parcheggio selvaggio dall’aeroporto

Divieti di sosta oltre le tre ore per stangare tutte quelle automobili che hanno invaso Tessera per non pagare la Ztc istituita all’aeroporto Marco Polo, nonostante le telecamere siano sospese e non funzionanti.

La richiesta era stata avanzata da tempo dalla cittadinanza, e ora la nuova ordinanza del Comune di Venezia istituisce regole severe proprio contro coloro che utilizzano il centro abitato come sorta di parcheggio per evitare guai.

Creando, però, non pochi problemi ai residenti.

Come si legge nell’ordinanza, l’istituzione della Ztc all’aeroporto internazionale Marco Polo di Venezia ha comportato un’occupazione continuativa e a volte permanente, da parte di utenti professionali e non, di aree di sosta all’interno dell’abitato di Tessera, condizionando profondamente l’ordinario e corretto svolgimento della vita dei residenti i quali, in sostanza, trovano i parcheggi pieni di macchine di viaggiatori.

A ciò si aggiunge che l’invasiva presenza di veicoli determina problemi di coesistenza con i cittadini di Tessera, come dimostrano le segnalazioni e lettere inoltrate in passato all’assessorato Mobilità e Trasporti.

Nel 2019 una precedente ordinanza aveva dato il via a una sperimentazione che stabiliva una durata massima del parcheggio di sei ore oltre la quale veniva disposta la rimozione coatta dell’auto. L’ordinanza, però, nel frattempo è scaduta. E la pandemia che ha comportato il blocco dei passeggeri al Marco Polo è ormai superata.

Da qui, la necessità di una nuova ordinanza per consentire e facilitare la rotazione dei parcheggi e aumentarne l’offerta. E in effetti, la nuova ordinanza dimezza i tempi previsti da quella precedente del 2019.

Nel dettaglio, infatti, viene regolamentata la circolazione del centro abitato di Tessera secondo diverse disposizioni.

La prima prevede che lungo via Orlanda, la sosta è consentita per un periodo continuativo non superiore a 3 ore, oltre le quali è disposta la rimozione del veicolo.

In secondo luogo, viene istituita la zona residenziale, nella quale vige limite di velocità 30 km/h, il divieto di transito eccetto frontisti ed aventi titolo ad accedere ai passi carrabili e il divieto di sosta oltre 3 ore consecutive con rimozione coatta del veicolo, sulle seguenti vie: via Alessandria; via Asti; via Bazzera; via Briga; via Tenda via Pinerolo; via Saluzzo; via Vecchio Hangar. La nuova ordinanza ha validità immediata ed esecutività in via sperimentale fino al giorno 30 giugno 2024. La speranza del Comune è, con questa nuova ordinanza, di porre un freno al fenomeno.

Proprio la Ztc era stata, poche settimane fa, al centro di una polemica a distanza tra il Comune e Save sulla nuova tassa di imbarco prevista per i passeggeri che si imbarcano dallo scalo veneziano e osteggiata dalla società che ha in gestione il Marco Polo. IN seguito alle schermaglie tra i due enti, era emerso che la Ztc istituita con ordinanza Enac nel 2018 che intima ai veicoli che accedono di impegnare la viabilità per un tempo massimo di 7 minuti più 1 al massimo di tolleranza, è sospesa.

Save ha fatto sapere che dopo l’installazione delle telecamere, il sistema non è più entrato in funzione. Dal canto loro, polizia locale e assessore alla mobilità, Renato Boraso, hanno replicato che ci sono stati problemi di natura tecnica e che la situazione è stata spiegata più volte al prefetto.