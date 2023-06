Scontro nella notte a Fossalta di Piave. Un ferito elitrasportato in rianimazione

Gravissimo incidente notturno domenica notte in via Kennedy a Fossalta di Piave. Verso le 22.45 du auto si sono scontrate frontalmente.

Una persona è in gravissime condizioni e in pericolo di vita.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente assieme al 118 e ai carabinieri.

Soccorsa dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Donà, una persona incastrata tra le lamiere.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto che i sanitari del Suem 118 hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

La centrale operativa del 118 ha fatto levare in volo quindi l’eliambulanza abilitatata al volo notturno che è arrivata in pochi minuti a Fossalta, atterrando in un campo vicino.

La persona ferita è stata intubata sul posto ed elitrasportata in rianimazione in codice rosso.

Gli altri occupanti feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118.

Sul posto i carabinieri per l’accertamento sulle cause del sinistro.

L’intervento delle squadre è terminato intorno alle 3 di notte