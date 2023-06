Schianto frontale, muore donna di 56 anni andava al lavoro per iniziare il turno delle 5

Schianto frontale a Portegrandi sulla strada verso il mare, muore una donna di 56 anni. Si chiamava Barbara Trentinaglia e risiedeva a Mestre. Stava raggiungendo Jesolo per iniziare alle 5 il turno di cassiera all’Iper Tosano.

Ferito anche un giovane poco più che ventenne. Il tremendo incidente è avvenuto poco prima dell’alba di ieri mattina lungo la provinciale 43 Portegrandi-Caposile, nel territorio comunale di Quarto d’Altino, dove la strada assume il nome di via Trezze.

Il sinistro si è verificato intorno alle 4.40 di mattina. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Ma, stando a una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra una Lancia Y, su cui viaggiava Barbara Trentinaglia, classe 1966, e una Mercedes berlina C 180, condotta da un giovane mestrino di poco più di vent’anni.

Entrambi i conducenti erano soli all’interno delle rispettive vetture. L’impatto è stato molto violento. Tanto che, in seguito allo scontro, entrambe le auto sono uscite di strada, precipitando nella scarpata che costeggia la provinciale e finendo in un campo posto sotto il piano stradale.

La Lancia Y si è ribaltata, terminando la corsa con le ruote all’aria. Mentre la Mercedes è rimasta in bilico sul crinale della scarpata stradale. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, con l’automedica e un’ambulanza. Sono arrivati in forze anche i vigili del fuoco, partiti dai distaccamenti di San Donà e Mestre.

I pompieri hanno messo in sicurezza le due auto. Quindi, con l’ausilio dell’attrezzatura necessaria, hanno estratto la donna di 56 anni dalla lamiere contorte dell’abitacolo dell’utilitaria rovesciata.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem, purtroppo non c’è stato nulla da fare per Barbara Trentinaglia. Troppo gravi le ferite riportate nel sinistro. Al medico intervenuto sul posto non è rimasto altro che dichiarare il decesso della donna.

Se l’è cavata il giovane conducente della Mercedes. Per lui, a quanto pare, solo ferite lievi. I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di San Donà. I militari dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

La salma di Barbara Trentinaglia è stata ricomposta dalle onoranze funebri e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La provinciale Portegrandi–Caposile è rimasta bloccata a lungo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9 del mattino. Nel frattempo, inevitabili i disagi alla viabilità, con il traffico che si è andato intensificando con il passare delle ore.