Mestre, gheppio con un’ala rotta si incastra tra le antenne televisive

Sono intervenuti i vigili del fuoco ieri mattina per recuperare l’esemplare di gheppio, con un’ala rotta, rimasto incastrato tra due antenne televisive di un condominio di via Benedetto Croce a Mestre.

Il volatile è stato prelevato con l’impiego dell’autoscala. Infatti si trovava oltre all’ottavo piano del palazzo. A chiamare i vigili del fuoco sono stati gli agenti della Polizia metropolitana a loro volta avvisati da un inquilino del palazzo che dal suo terrazzo vedeva l’animale bloccato.

Per raggiungerlo è stata necessaria l’autoscala. Dai primi accertamenti è emerso che il gheppio aveva delle escoriazioni alle zampe e un’ala rotta. Quindi gli agenti l’hanno consegnato alla clinica del Benvenuto del Centro recupero animali selvatici di Rovigo, con il quale la Polizia metropolitana di Venezia è convenzionata.

Il Cras di Rovigo, sorto per volontà del Wwf a Polesella nel 1991, dal 2003 è gestito dal Wwf in convenzione con Lipu di Rovigo e Provincia di Rovigo.

A pochi metri dal fiume Po e a pochi chilometri dal Parco del Delta del Po, il Cras in oltre 30 anni ha recuperato centinaia e centinaia di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie più diverse, dal riccio, alla faina, dal biancone alla gru, senza dimenticare altri animali protetti.

In particolare il Cras ha una frequente casistica di recuperi e segnalazioni di testuggini palustri e tartarughe marine, specie per le quali è attrezzato a intervenire anche chirurgicamente, con alte percentuali di rilascio in natura. Assai partecipate sono le numerose iniziative di liberazione pubblica coordinate dai volontari del Wwf e della Lipu.