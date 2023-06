Barbara, la commessa all’IperTosano che amava la musica. La sua vita stroncata mentre andava al lavoro

Era commessa al negozio Iper Tosano di Jesolo Barbara Trentinaglia la 56 enne mestrina morta in un incidente a Marcon ieri mattina. La donna stava a andando al lavoro, ieri mattina all’alba, con la sua Lancia Y Aveva lavorato come cassiera in diversi negozi prima di arrivare all’ipermercato di Jesolo, ad esempio al negozio di profumi Sephora.

Da tre anni però lavorava all’Iper Tosano un ipermercato che si trova nel centro commerciale I giardini del Sole a Jesolo Lido. Un posto molto frequentato sia da residenti che turisti.

A raccontare chi fosse e la sua dedizione al lavoro è uno dei responsabili dell’ipermercato che ieri con i colleghi la aspettava arrivare. «Barbara era una dipendente sempre puntuale, la stavamo aspettandola qui al lavoro.

Per noi anche di domenica il lavoro comincia presto. Prima dobbiamo preparare il magazzino, poi sistemare gli scaffali sistemare i prodotti specifici e poi si può aprire. In tre anni in cui lavorava con noi Barbara non aveva mai fatto un ritardo per questo quando non l’abbiamo vista arrivare ci siamo subito preoccupati, per quello che poteva essere accaduto».

La notizia della morte della donna a causa dell’incidente ha colpito molto i colleghi di Barbara al supermercato. Quando hanno saputo quello che era successo sono rimasti sconvolti. La donna era una grande appassionata della musica di Claudio Baglioni, cantante che andava a seguire nei suoi concerti in giro per l’Italia e sui cui si aggiornava con un gruppo Facebook di appassionati della sua musica.

Un cantante che era anche riuscita an incontrare di recente. La donna lascia il marito e due figlie, Sara ed Elisa. I funerali si terranno solo dopo il via libera dell’autorità giudiziaria.