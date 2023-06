Arsenale a Venezia, ipotesi trasloco per le “Mani” di Quinn

Nuova destinazione in vista per le “Mani” dell’artista Lorenzo Quinn, dal 2019 all’Arsenale.

Dopo una serie di proroghe, ormai l’installazione sembra ormai essere parte integrante dell’Arsenale tanto da essere visitate ogni anno da migliaia di persone durante il Salone Nautico.

Ora però il Comune sta valutando ipotesi future con il gallerista, l’artista e la Soprintendenza per cercare altre sistemazioni. Dove? Diverse le ipotesi al vaglio.

Tra queste, c’è anche la possibilità che l’installazione venga spostata in terraferma, come ad esempio in un parco urbano o nella zona di una pista ciclabile. Sta di fatto che per il momento le Mani possono restare lì anche perché non sono considerate incompatibili con il Salone e con l’Arsenale.

Le sei coppie di mani di Quinn (“Building Bridges”) sono state inaugurate a maggio del 2019, accompagnata da un concerto di Andrea Bocelli.

Sono i alte 15 metri, unite a formare una fila di ponti, posta ai bacini di carenaggio dell’Arsenale. Enormi, 15 metri per 20, pregano, accarezzano, abbracciano, lavorano.

Ogni coppia di mani rappresenta un valore universale: speranza, aiuto, amore, saggezza, fede, amicizia.

Ci sono volute 350 persone per completare l’opera, suddivise tra Spagna, Inghilterra, Italia, la Halcyon Gallery che ha pagato le spese. È stata realizzata a Valencia perché lo studio a Barcellona dell’artista, nonostante i suoi 3 mila metri, era troppo piccolo.

Poi le Mani sono state trasportate in nave a Genova e con 18 camion fino a Venezia. Quinn era riuscito a conquistarsi il pubblico veneziano con “Support”, le due mani appoggiate a lungo sulla facciata di Ca’ Sagredo dal 2017 fino al 2018 a testimoniare la fragilità della natura e di una città come Venezia nata e cresciuta a contatto con l’acqua.

Smontata l’opera, diventata nel frattempo iconica, l’artista italoamericano, figlio dell’attore Anthony Quinn e di Jolanda Addolori aveva realizzato una nuova scultura esposta sempre nell’hotel affacciato sul Canal Grande dal nome “La forza della Natura”.