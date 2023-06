Allarme bomba alla stazione di Venezia

Allarme bomba questa mattina, 11 giugno, poco dopo le 9 nella stazione di Santa Lucia, Venezia.

L’ Area è stata delimitata dalla polizia locale, sul posto anche gli artificieri.

Grossi disagi per i tanti pendolari e turisti che stavano raggiungendo la stazione o che stavano arrivando in città per la domenica.

Come riporta Trenitalia, la circolazione è rimasta sospesa per diverse ore con i treni regionali e ad alta velocità limitati fino alla stazione di Mestre.

Le misure di sicurezza e precauzione hanno costretto le autorità a far evacuare dalla stazione i passeggeri in attesa, mentre sul posto giungevano gli artificieri e venivano fermati i treni lungo la linea Venezia-Mestre.

Un'ora dopo, alle 12.15, accertato che non c'erano pericoli, l'allerta è rientrata, il traffico ferroviario è ripreso, e la stazione di Santa Lucia è tornata ad affollarsi di viaggiatori.