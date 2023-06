A Venezia quattromila firme in un giorno contro i tagli all’assistenza e agli ospedali

È corale la risposta alla campagna della Cgil contro i tagli alla sanità pubblica. La gente si ferma ai banchetti e partecipa, con passione, alla raccolta firme che si svolge anche in palazzi, luoghi di lavoro, condomini.

“Tu tagli, io firmo” coglie nel segno: c’è voglia e bisogno di una sanità pubblica che torni ad essere presidio fondamentale nella vita delle persone e non solo tema di arrabbiature e delusioni, tra liste d’attesa e servizi ridotti all’osso.

Durante il Covid, la sanità pubblica è stata in trincea, con uno straordinario sforzo che ha visto medici, infermieri e Oss, giustamente indicati come eroi. Oggi, molti di loro sognano solo di fuggire, visto il peggioramento della qualità del lavoro e il malcontento generale.

Il tema riguarda tutti e la conferma è nei numeri: in una sola mattina, ieri, con 14 banchetti di raccolta distribuiti in provincia, sono state ben 4 mila le firme raccolte.

«Con ieri siamo arrivati a superare quota novemila», spiega soddisfatto Daniele Giordano, segretario metropolitano della Cgil.

A Marghera, nella zona del mercato del sabato, 400 firme in appena due ore. E chi firma, parla e si sfoga. «È arrivata tanta gente ed erano persone che erano davvero arrabbiate per lo stato del sistema sanitario», spiegano dalla Cgil.

Per Giordano la conferma, quasi lapalissiana per chi parla con la gente, che «le liste d’attesa nel nostro territorio sono un problema molto serio, che le due Usl non sono in grado di dare risposte adeguate ai cittadini e che la Regione sta devastando il sistema sanitario». La Cgil di Venezia, dopo tre settimane di raccolta firme avviata il 25 maggio, va avanti fino alla fine del mese di giugno.

Ai banchetti si fermano pensionati, lavoratori, cittadini che condividono non solo le penne ma anche e difficoltà che affrontano quotidianamente nel rispondere ai loro bisogni di salute. «Tanti ci hanno raccontato di aver ricevuto disponibilità per prenotare visite a distanza di mesi, tanti che a fronte di patologie importanti si sono dovuti rivolgere al privato.

Chiediamo alla Regione, alle Usl, alle forze politiche di ascoltarci di ascoltare le migliaia di cittadine e cittadini veneziani che chiedono un radicale cambio di rotta per la sanità nel nostro territorio. Non è possibile che qualcuno si ostini ancora a negare o minimizzare problemi che sono sotto agli occhi di tutti.

Chi lo fa, o vive in un altro pianeta o non ha la volontà di garantire una salute pubblica e universale, come previsto dalla nostra Costituzione», ribadisce la Cgil. Più soldi alla sanità pubblica, un piano straordinario di assunzioni con l’uso anche dei fondi Pnrr; lo smaltimento delle liste d’attesa e salari più alti per chi lavora nel servizio sanitario e negli appalti, le principali richieste.