Andrea, investito e ucciso in bici a 12 anni: «Un ragazzo buono con la passione per la mountain bike»

«La sua passione era la bici, appena poteva montava sulla sua mountain bike e andava a farsi un giro». Lo ricordano tutti sempre in sella, Andrea Marigo, un bambino solare, dolce, che andava d’accordo con chiunque.

«Bastava guardarlo in volto per capire di che pasta era fatto» dice il sindaco, Tiziano Baggio, con la voce rotta. La bici sulla quale correva al momento dell’incidente, è la stessa con la quale si recava tutti i giorni a scuola a Mirano, alla Mazzini. Sabato, per lui, il primo vero giorno di vacanza, una giornata passata con gli amici, in compagnia.

E quella strada, la conosceva bene, come le altre che percorreva spesso per spostarsi tra Mirano e Campocroce, dove risiedeva con i genitori e la sorella. Adesso il paese, sia la città di Mirano che di Campocroce, si è stretto attorno alla famiglia.

La Notte bianca è continuata

Ieri, alla Notte bianca, è stato osservato un momento di silenzio. Per dieci minuti è stata spenta la musica, tutte le attività sono state bloccate, dal microfono è stato tributato un saluto al piccolo, la vicinanza alla famiglia da parte di tutta la città.

«Non potevamo fermare la Notte bianca» dice il primo cittadino «Ma abbiamo pregato per il bimbo e ricordato la famiglia, alla quale adesso staremo tutti vicino. Non si può morire a 12 anni, Andrea era troppo giovane». Dopo il silenzio, un grande applauso. Baggio ha abbracciato i genitori, sul posto dell’incidente. Una famiglia attiva in paese, molto credente, sempre presente per dare una mano alle iniziative della parrocchia.

Strada con tanti punti critici

«Penso che ci sia davvero poco da dire. La polizia locale adesso cercherà di capire la dinamica e noi ci impegneremo il più possibile sul fronte della sicurezza stradale». Il primo cittadino, proclamerà nei prossimi giorni, il lutto cittadino. «Era il primo giorno di vacanza, un momento di festa per la famiglia, per il bambino, questo dramma ci colpisce tutti». Aggiunge: «Come amministrazione ci saremo».

La pericolosità della strada? «I punti critici sono molti, soprattutto nel graticolato romano, dove gli incroci sono molti, sono tutte strade strette, come via don Orione. La circolazione su un tratto così è un problema, non si può nascondere. Attendiamo la conclusione delle rilevazioni e che sia più chiara la dinamica di quanto accaduto, poi vedremo cosa fare».