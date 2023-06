Nato morto all’Angelo di Mestre, la famiglia denuncia: «Mamma lasciata sola»

Bimbo nasce morto all’Angelo, esposto in Procura della famiglia. Ahmed Shayan è stato seppellito con rito musulmano il 25 maggio nel cimitero di Marghera, ed ora la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Mirano, chiedendo all’autorità giudiziaria di disporre gli opportuni accertamenti.

La giovane coppia di origine bangladese, da poco trasferitasi dalla Sicilia a Mestre, si è rivolta a Studio 3A-Valore per fare piena luce sulla tragedia che l’ha colpita il 12 maggio.

«La donna, 26 anni», spiegano da Studio 3A, «nel 2021 aveva già dato alla luce un bambino con parto cesareo che le aveva causato dei problemi. Tuttavia, la sua seconda gravidanza – era rimasta incinta nell’agosto 2022 – procedeva regolarmente.

All’Angelo la partoriente, che quasi non parla l’italiano, era stata visitata il 14 aprile per valutare se potesse dare alla luce il suo bimbo con un parto naturale o se si dovesse procedere a un nuovo cesareo, ma la ginecologa non aveva dato praticamente modo al marito di illustrare le precedenti problematiche della consorte».

E ancora: «Era stato fissato l’appuntamento per un successivo controllo l’11 maggio. Ma il giorno stabilito, dopo un primo tracciato, i medici avevano deciso di ricoverare la 26enne e indurle il parto». Secondo il racconto del marito, però, le cose sarebbero andate storte.

«La donna era stata colpita da una emorragia irrefrenabile e, soprattutto, la mamma non sentiva più il bambino muoversi. A quel punto, finalmente, i sanitari avevano deciso di effettuare un’ecografia, che purtroppo ha confermato l’assenza di battito del piccolo: sottoposta a un cesareo d’urgenza, alle 3. 34 del 12 maggio il piccolo Ahmed è nato morto».

La donna è finita in Rianimazione, salva per miracolo.

«I medici hanno spiegato al marito che la moglie ha subito in prossimità della cicatrice del primo cesareo la rottura dell’utero e della placenta, staccatasi col feto, con relative conseguenze. Sono riusciti a salvarle l’utero, ma difficilmente potrà avere altri figli».

Prosegue Studio 3A: «Il marito ha chiesto subito spiegazioni ai medici e al primario del reparto, ha lamentato come fosse stato trascurato il problema collegato al parto precedente, ha domandato perché la moglie non fosse stata sottoposta per ore ad altri tracciati né ecografie, e perché con un’emorragia di tale entità non fosse stato allertato un dottore».

Studio3A ha raccolto la documentazione e l’ha sottoposta a un proprio medico legale «per valutare eventuali profili di responsabilità in capo al personale dell’ospedale».

È stata presentata querela alla magistratura. «Chiediamo alla magistratura l’acquisizione delle cartelle cliniche integrali, esami strumentali effettuati dalla partoriente e dell’esito del riscontro diagnostico interno effettuato dall’Azienda sanitaria sul corpicino del bimbo».

Pronta la risposta dell’Azienda: «L’Usl 3 ha già verificato l’intera gestione del percorso della partoriente che si è concluso con un evento tragico e improvviso.

La valutazione in merito alle corrette modalità di gestione della gravidanza e del parto è stata eseguita in modo completo, nel pieno rispetto delle linee guida ministeriali e dell’Oms, ed è stata condivisa con la partoriente e i suoi familiari utilizzando tutti gli strumenti volti a superare le difficoltà culturali e linguistiche, come conferma il ripetuto consenso sottoscritto nei passaggi in cui questo è previsto. Anche la gestione dell’emergenza ha aderito ai protocolli necessari prima, durante e dopo l’intervento, che ha salvato la vita della mamma e tutelato l’eventuale possibilità di avere altri figli».

Infine: «L’Azienda è vicina alla famiglia, rimane a disposizione di ogni ulteriore approfondimento, certa che porterà a evidenziare come ci si sia trovati di fronte a un evento raro, improvviso e imprevedibile.

Rifiuta ogni ricostruzione non veritiera e ambigua. Smentisce poi di aver espresso con la famiglia anche parziali ammissioni di responsabilità, oltre a ogni insinuazione su altri casi di morte durante il ricovero ospedaliero avvenuti negli ultimi 12 mesi».