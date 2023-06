Maxi tavolata per riprendersi la città: a Mestre cena di quartiere da record in via Piave

Dopo il Redentore – assicurano – sarà il più grande dispiegamento di tavoli imbanditi accostati l’uno all’altro per un unico evento, che la città annoveri.

È stata presentata dal Gruppo di lavoro Piave la “Cena di quartiere”, oramai giunta alla sua undicesima edizione, in programma sabato 17 giugno.

Ma quest’anno le novità sono più d’una: la prima è che i tavoli sono il doppio del consueto, ben sessanta tavolate, che occuperanno tutta l’area verde dei giardinetti: attese centinaia di persone.

La cena della città

La seconda è che non sarà solo la cena del Gruppo Piave, ma una grande serata conviviale che rientra in un progetto di rigenerazione urbana e riqualificazione del rione abbracciata anche da Riprendiamoci la Città, la compagine di associazioni comitati e gruppi che ha dato vita alla manifestazione dei cinquemila e che continua a puntellare il candelario di iniziative per ravvivare Mestre.

Porta a porta etnico

Sabato prossimo il Gruppo Piave offrirà i “tavoli” (un’impresa di per sè già difficile vista l’enorme mole), acqua, vino e angurie a volontà.

E poi il cosiddetto “porta a porta” dove ognuno preparerà una specialità da far assaggiare ai suoi compagni di tavolo. Ben venga chi prende gli spaghetti cinesi take away e li porta alla cena, chi passa dal kebabbaro, chi da market romeno e da quello ucraino.

Verrà coinvolta la comunità bengalese, con delle speciali coreografie, e quella moldava.

Il tutto, con l'obiettivo di far rinascere un pezzo di città che troppo spesso viene associato alla parola spaccio.

Ca’ dei greci sbarca ai giardinetti

La terza new entry è che la Cena di quartiere rientra in un palinsesto di iniziative che si apre il 16 giugno, il giorno prima, e che vedrà la zona di via Piave al centro di un calendario di eventi di cui è direttore artistico Marco Iacampo, che nasce dal basso: presentazione di libri, musica live, street food, coreografie di luci.

Il tutto animato dalla cucina di uno dei ristoranti più amati di Mestre, aperto poco più di un anno fa ma che ha già fatto il botto, Ca’ dei Greci, che fino al 10 settembre ha accettato di fare compagnia alla città, con l’obiettivo di rianimare la zona e di fare squadra con chi la vive e la frequenta.

La cena di quartiere e le successive iniziative, come è stato spiegato da Nicola Ianuale, Fabrizio Preo, Luigi Cian e Palma Gasparini, puntano a coinvolgere abitanti, residenti di tutte le etnie e comunità, nessun escluso, e soprattutto commercianti, titolari di locali, cinesi piuttosto che bengalesi, africani, orientali e occidentali.

E quale modo migliore se non mediante cibo e musica? Tra giugno ed agosto i Giardini di via Piave saranno i protagonisti di concerti e iniziative dedicate alla gastronomia e alla cultura.