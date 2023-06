A Chioggia se morti da soli in casa: «E’ il momento di intervenire»

Lunedì 12 giugno alle 10, nella basilica di San Giacomo a Chioggia, ci sarà l’ultimo saluto a Mauro Penzo, detto Alvaro, il 56enne trovato morto venerdì nella sua abitazione nel condominio un tempo denominato Casa del Pescatore.

Un altro dramma della solitudine, o meglio di una persona che, non essendo sposato, non avendo figli, una volta deceduta l’anziana madre si è ritrovato a vivere da solo, senza riuscire a chiedere aiuto quando è stato colto da un malore che gli ha così stroncato la vita.

E non è il primo caso dell'anno che succede a Chioggia, tanto che nel giro di pochi mesi si contano almeno sei persone trovate decedute nella propria casa proprio perché vivevano da sole.

Casualità? Forse, ma anche il segnale di una comunità che guarda poco al prossimo e pensa molto, se non troppo ai fatti propri.

Sandro Marangon, assessore alle politiche sociali, uno degli uffici che opera sempre più in crescente difficoltà, sia per l’aumento dei casi di povertà e solitudine ma anche per la carenza di personale, chiede maggior collaborazione da parte della cittadinanza. «Il caso di Mauro Penzo», spiega, «non mi sembra fosse stato segnalato ai nostri uffici, ma per noi risulta molto difficile individuare tutte quelle persone che vivono nel disagio se non ci vengono segnalate.

Questo è il classico caso di un uomo che viveva da solo colto da un malore che gli è stato fatale, come anche negli altri casi, quindi in tutto questo c’è anche molta casualità ed i servizi sociali possono fare davvero ben poco. In tanti ci chiedono l’aiuto alimentare ma poi non vogliono altro e purtroppo aumenta sempre più il numero di persone che vivono da sole».

Ma per Barbara Penzo, consigliera comunale del Pd, l’amministrazione comunale dovrebbe muoversi meglio nel territorio e offrire più spazi di aggregazione per le persone, soprattutto per coloro che vivono soli.

«Chioggia», dice, «non offre spazi di aggregazione né per i ragazzi – che per fortuna trovano ancora le parrocchie – né per gli adulti ai quali la città offre solamente lo svago del bar. Vero che non è facile per i servizi sociali, ma non funziona così, vanno fatte delle riflessioni perché è preoccupante che una persona venga trovata morte tre giorni dopo il suo decesso. Quindi cominciamo ad offrire spazi di aggregazione e poi ne riparliamo».