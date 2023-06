Il volontariato sanitario protagonista domenica al parco San Giuliano

Una domenica al parco di San Giuliano per conoscere il mondo del volontariato cittadino. Merito della esercitazione pratica che l’ Associazione Croce Verde Mestre ha organizzato per la giornata del 11 giugno, dalle 9:00 alle 12:30 circa e che si apre alla città. Saranno presenti infatti la Associazione Baskin Mestre con i suoi atleti che svolgeranno alcune attività ricreative con i loro para-atleti; la Protezione Civile di Venezia che effettuerà alcune dimostrazioni sul loro operato;

il SUEM 118 Venezia con una isola dimostrativa su alcune manovre salva vita. Ma arriva anche l’elicottero delle emergenze e due ambulanze per spiegare ai cittadini l’importanza fondamentale della struttura di soccorso dell’Ulss 3 Serenissima, con cui la Croce Verde collabora da anni. Ai campi da pallacanestro del parco San Giuliano vengono strutturate 7 “isole formative” dove verranno eseguite esercitazioni pratiche da parte dei volontari: uso dei presidi di Mobilizzazione, uso dei presidi di Immobilizzazione, Rilevazione dei Parametri Vitali, Manovre BLS-D, Movimentazione Paziente e Movimentazione Carichi. L’associazione Baskin Mestre svolgerà attività ludiche e dimostrative di Baskin in corrispondenza dei campi di Pallacanestro nell’ambito di un progetto di inclusione promosso dalla Croce Verde.

La Croce Verde Mestre dal 1982 opera nel territorio comunale, provinciale, nazionale e, talora, anche estero con 12 unità mobili di soccorso (trasformabili in unità mobili di rianimazione), 2 mezzi di soccorso avanzato e 8 idroambulanze per il trasporto presso il centro storico veneziano ed estuario,

riuscendo a erogare annualmente oltre 30.000 trasporti a favore della cittadinanza, di cui oltre il 35% su richiesta del Suem 118 di Mestre Emergenza dell’Ulss 3 Serenissima, con la quale la Croce Verde Mestre collabora attivamente dal 1984. All’interno del delicato organismo del servizio di Urgenza ed Emergenza Medica dell’Asl, l’Associazione svolge trasporti per competenza specialistica, trasferimenti per prosecuzione cure, trasporti per accertamenti diagnostici, dimissioni del paziente, trasferimenti del paziente per ricovero in altro ospedale per prosecuzione cure. Effettua il servizio di trasporto organi con reperibilità H24 tutti i giorni dell’anno. Oltre all’Ulss 3 Serenissima, la Croce Verde Mestre collabora anche con tutte le strutture del territorio che necessitano del trasporto ammalati e si occupa in città, sia nel centro storico che in terraferma, di tantissimi altri servizi. Iniziative come queste servono anche per avvicinare e coinvolgere nuovi volontari, necessari come il pane per mantenere la organizzazione operativa e aiutare il prossimo.