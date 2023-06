Suicidio in carcere a Venezia, denuncia per omicidio colposo

«Voglio che venga fatta chiarezza».

Silvia Padoan, la moglie del 38enne tunisino Bassem Degachi, morto suicida nel carcere a Santa Maria Maggiore, ha presentato nella sede del commissariato di Marghera una denuncia contro ignoti per omicidio colposo.

Lo ha fatto con l’obiettivo di chiarire i contorni della morte del marito. Degachi è morto suicida martedì pomeriggio dopo aver ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per episodi di spacci risalenti alla fine del 2018 e all’inizio del 2019. Una notifica che lo ha fatto precipitare nello sconforto.

Degachi infatti era in carcere da 2 anni e mezzo per reati di spaccio ma da quasi un anno si trovava in regime di semilibertà, e aveva trovato un impiego, attraverso la cooperativa “il Cerchio”, alla remiera di Sant’Alvise.

A settembre avrebbe avuto una nuova udienza per la messa alla prova che gli avrebbe permesso di mettere un altro piede fuori del carcere.

Martedì mattina, alla notifica dell’arresto, gli è stato impedito di uscire per andare al lavoro e Degachi è precipitato nello sconforto.

Le telefonate e l’autopsia

Dal telefono del carcere Degachi ha telefonato disperato più volte alla moglie, dicendole che voleva suicidarsi. «Non ce la faccio più, mi tiro la corda», le avrebbe detto nell’ultima telefonata, poco dopo mezzogiorno. La moglie Silvia Padoan, anche nella denunciata formalizzata ieri mattina, ha ricostruito di aver chiamato più volte - pare tre - il centralino del carcere spiegando che il marito l’aveva chiamata annunciando di volersi togliere la vita. Dal centralino le avrebbero risposto dicendole di stare tranquilla.

Ma poco dopo le 15 la donna ha ricevuto una telefonata dal carcere con la quale la informavano che il marito si era tolto la vita.

Al carcere di Venezia le sue telefonate sono state prese in considerazione? Qualcuno è andato a verificare le condizioni in cui si trovava Bassem Degachi? A queste domande la moglie pretende risposte. Per chiarire anche il numero delle telefonate e gli orari in cui sono avvenute l’avvocato Marco Borella chiederà di far acquisire i contatti telefonici tra la donna e il carcere.

Questo permetterà di capire quante sono state le chiamate in uscita (quelle di Degachi alla moglie) e quante quelle in entrata (della moglie al centralino del carcere). Stamattina il sostituto procuratore Lucia D’Alessandro conferirà l’incarico per l’autopsia che servirà a chiarire un altro aspetto importante: l’orario in cui Degachi è morto. Il medico intervenuto in carcere ha certificato il decesso alle 14.42, ma l’orario fa riferimento all’intervento del medico, con la constatazione della morte, non all’orario in cui l’uomo si è suicidato.

Il campanello e la chiamata

A rendere l’idea delle difficoltà, anche di personale, all’interno del carcere, è un episodio accaduto dieci giorni. Degachi, dopo aver suonato più volte il campanello per avvisare che aveva avuto un malore, sarebbe stato costretto a chiamare al telefono il suo avvocato chiedendogli di avvisare il carcere perché nessuno rispondeva alle sue richieste di aiuto per essere trasferito in infermeria.