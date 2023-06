Papà muore all’improvviso a 44 anni, lutto a Salzano

Addio all’età di appena 44 anni a Franco Gallo. L’uomo è morto all’improvviso nella sua abitazione in via Oddo Stocco a Salzano qualche giorno fa. Lì, poco distante dal centro del paese, risiedeva da qualche anno con la compagna Rosy e il figlio piccolo.

A raccontare chi fosse Franco Gallo è il papà Walter, conosciuto come esercente della frazione di Briana di Noale. «Mio figlio aveva sempre lavorato nel campo degli esercizi commerciali, aveva fatto il gelatiere e poi era stato anche titolare del ristorante “La vigna Toscana” insieme con un altro socio fino a qualche anno fa. Era sempre stato un giovane pieno di tantissimi amici e da quando si è sparsa la notizia della sua morte sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio alla nostra famiglia. Da qualche anno aveva cambiato lavoro e ora lavorava per una grossa azienda di Piombino Dese che fabbrica prodotti per i medicinali. Era una persona estroversa e di compagnia».

Anche la sorella Claudia ricorda il fratello come una persona completamente inserita nel tessuto sociale di Noale. Il papà Walter è conosciuto anche per la ex gestione dell’affittacamere "il Baffo".

Anche il sindaco di Salzano Luciano Betteto esprime cordoglio alla famiglia per la morte del 44 enne. «Tutta la comunità di Salzano» spiega il sindaco «si stringe attorno alla famiglia Gallo per la morte di Franco». E all’estremo saluto sono previste centinaia di persone. I funerali di Franco Gallo si terranno sabato 10 giugno nella chiesa di Briana di Noale alle 10. Il 44 enne lascia la compagna Rosy, il figlio, il papà Walter, la sorella Claudia, Domenico e il nipote Remo. Il feretro arriverà in chiesa dall’ospedale civile di Noale. Un rosario di suffragio verrà celebrato venerdì alle 19.