Avo Mirano dona 31 televisori all’ospedale per le stanze dei degenti

Hanno donato 31 televisori all'Ospedale di Mirano: sono i volontari di Avo Mirano, associazione molto attiva all'interno del presidio, a sostegno di degenti e familiari. "Oggi consegniamo ai reparti questo vasto stock di televisori - ha spiegato il vicepresidente Gino Favero - che allevieranno il periodo di degenza delle persone ricoverate: quindici di questi apparecchi sono stati installati nel reparto di Chirurgia generale, altri quindici nel reparto di Otorinolaringoiatria, uno ancora è stato collocato nel reparto di Medicina, ad integrazione di quelli già presenti. Testimoniamo così il nostro impegno all'interno del presidio ospedaliero, in cui operiamo con disponibilità piena, affiancando la Direzione e i Primari. E siamo lieti di impegnarci anche su questo fronte, in attesa di poter svolgere in modo completo quella che è la nostra missione prioritaria, cioè la nostra presenza personale, come volontari, nei reparti, vicino ai degenti ricoverati e con il servizio di prima accoglienza per chi entra in ospedale e deve essere aiutato nel primo contatto".

"Cogliamo questa occasione - ha risposto il direttore generale Edgardo Contato - non solo per ringraziare Avo Mirano, ma anche per accelerare, insieme a questi generosi volontari, il ritorno ad una situazione di normalità, all'interno dell'ospedale e degli ospedali. Dopo lunghi anni in cui la pandemia ci ha costretto a vincoli, a distanziamenti, a chiusure attivate a protezione dei degenti e degli operatori, oggi desideriamo tutti che la vita operosa dentro i nostri presidi ospedalieri possa dispiegarsi come succedeva prima del Covid19".

In proposito, il direttore Contato ha ringraziato Avo Mirano anche per la ripresa del servizio di accoglienza presso il day hospital di Oncologia-Ematologia; con la direzione medica, e insieme ad una rappresentanza di Avo, ha voluto poi visitare una stanza del reparto di Otorinolaringoiatria attrezzata con i televisori donati dall'Associazione.