Paura a Mira, salta lo stop e rischia di travolgere i bambini

Momenti di vero terrore ieri mattina a Mira Porte, davanti alle scuole Peter Pan e Leopardi (un asilo e una scuola elementare) di via Bernini.

Verso le 8,30 del mattino infatti un’auto ha abbattuto le transenne usate per attivare la strada scolastica, la zona vicina alla scuola vietata alle macchine, seminando il panico tra i piccoli studenti intenti ad entrare a scuola e i loro genitori.

Il guidatore non si è fermato all’alt intimato dal personale che controlla il rispetto del divieto di accesso, andando invece dritto per la sua strada, incurante dei richiami di genitori e insegnanti.

Non si è preoccupato minimamente cioè del fatto che sul posto vi fossero bambini piccoli.

Bambini che hanno rischiato di essere investiti in pieno dall’auto che ha cominciato ad andare in mezzo ai bambini. I testimoni hanno raccontato che solo la prontezza di alcuni alunni abbia evitato il peggio. Alcuni bimbi sono stati spintonati via dagli addetti e volontari del percorso scolastico evitando di finire sotto le ruote dell’auto.

Tuttavia una delle addette alla sicurezza è stata comunque toccata dall’auto, riportando dei traumi alle braccia. Ferite per le quali ha ricorso alle cure mediche dell’ospedale. Sul posto subito dopo per capire cosa sia successo sono arrivati i carabinieri della tenenza di Mira e gli agenti della polizia locale che si sono subito coordinati per far luce sull’accaduto.

C’è da capire se vi fosse l’intenzione da parte del guidatore in evidente stato alterato a detta di alcuni testimoni di ferire le persone sulla strada.

Sul fatto stanno indagando le forze dell’ordine, che grazie alle segnalazioni raccolte stanno cercando di identificare il responsabile dell’accaduto, scappato dal luogo dell’incidente. Dalle prime indiscrezioni il cerchio si starebbe per stringere su una persona nota alle forze dell’ordine e che potrebbe essere stata sotto l’effetto di stupefacenti. La notizia di ciò che è successo si è sparsa in poco tempo fra i genitori e gli insegnanti che hanno cercato di capire se i bambini fossero ancora in pericolo.

Fatti del genere infatti a Mira non se ne erano mai verificati. A commentare l’accaduto, informato dai genitori e dagli insegnanti, il sindaco di Mira, Marco Dori: «Quello che è successo è davvero grave. Per fortuna nessuno si è ferito gravemente o è rimasto vittima di questa condotta davvero irresponsabile. Speriamo che il protagonista di questa vicenda possa essere identificato e assicurato alla giustizia e perlomeno reso inoffensivo».