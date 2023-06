Maltempo, nubifragio a Sottomarina e Chioggia: strade allagate, quartieri sott’acqua

E' bastato un nubifragio di poco più di un quarto d'ora per allagare buona parte delle strade di Chioggia e Sottomarina.

Il violentissimo acquazzone, fortunatamente senza grandine o appena qualche chicco innocuo, si è abbattuto giovedì sera poco prima delle 22.30 causando non pochi disagi.

Il fronte temporalesco, formatosi in laguna e poi diretto lentamente verso il mare, come riferisce l'esperto di meteorologia Emanuele Brollo, in pochi minuti ha scaricato all'incirca 30 millimetri di acqua per metro quadro, allagando gran parte della città.

In particolare è finito sott'acqua l'intero quartiere Tombola, come pure strada Madonna Marina che, ad un certo punto, sembrava un vero e proprio canale che attraversava il centro di Sottomarina.

Non è stata risparmiata nemmeno Borgo San Giovanni, in particolare nella zona di via Don Minzoni all'altezza dell'ipermercato Eurospar, così come via Padre Emilio Venturini, verso la frazione di Brondolo, punto comunque sempre molto critico, tra il santuario della Navicella ed il supermercato Conad, quando scoppiano temporali che riversano ingenti quantità d'acqua, così come il Lungomare.

Situazione critica anche nei campeggi, dove l'acqua ha completamente allagato, in alcuni casi, le piazzole di sosta che sono state da poco riaperte per la stagione estiva ormai alle porte.

Non si contano gli interventi dei vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare scantinati e garage dall'acqua, così come le imprese per gli spurghi che hanno dovuto liberare diverse condotte fognarie.

In molti hanno dato la colpa alla cattiva manutenzione in cui riversano i tombini, spesso intasati da erba e rifiuti, fatto sta comunque che l'acqua caduta in pochi minuti è stata davvero notevole che difficilmente sarebbe stata assorbita anche dalle caditoie più pulite.