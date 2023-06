Immobiliare a Venezia, tutti pazzi per gli appartamenti di Murano

Se non puoi permetterti una casa a Venezia, come vorresti, comprala a Murano. È un vero e proprio piccolo boom immobiliare quello che si sta verificando nel mercato degli alloggi abitativi nei confronti dell’isola.

Giovani coppie o famiglie che non riescono a permettersi un alloggio nella città storica per i prezzi troppo alti, si spostano infatti verso l’isola, dove le quotazioni sono inferiori anche di duemila euro al metro quadro.

I vantaggi sono molteplici. In soli nove minuti dalla fermata Actv delle Fondamente Nove si arriva in vaporetto a Murano Colonna. E ne servono al massimo 18 per la più lontana, Murano Museo. Ma anche la qualità della vita negli ultimi anni sull’isola è migliorata. «Prima quando chiudevano le vetrerie, intorno alle 17», spiegano ad esempio all’agenzia immobiliare El Leon che lavora molto su Murano, «l’isola si desertificava. Ma negli ultimi anni, con l’apertura dei nuovi alberghi, si sono aperti anche bar, ristoranti, locali e Murano ha anche una vita notturna. Per questo la spinta ad acquistare alloggi qui, che c’è sempre stata, si è accentuata. Il vantaggio economico è indubbio, perché per un appartamento restaurato si pagano mediamente 2.600-2.700 euro al metro quadro contro i 4-5 mila euro, in base alla zona, per un alloggio a Venezia. E a comprare è appunto soprattutto chi cerca una casa come abitazione, anche se esiste anche un mercato delle seconde case, soprattutto per turisti francesi che cercano qui una maggiore tranquillità rispetto a a Venezia».

Murano in questo ha senso ha sorpassato la Giudecca, che fino a qualche anno fa era diventata una meta abbastanza ambita per chi non riusciva a trovare casa nella città storica, grazie anche agli investimenti, pubblici e privati, fatti sull’isola. Ma adesso, per una serie di motivi, compreso quello della sicurezza, Murano “tira” decisamente di più sul mercato degli alloggi.

L’osservatorio periodico del sito immobiliare.it registra a maggio per gli immobili residenziali in vendita a Murano una richiesta media di 2.759 euro al metro quadro, con un aumento del 9,22% rispetto al maggio 2022, quando la quotazione era di poco superiore ai 2.500 euro.

Segno dunque che la domanda di alloggi su Murano si sta incrementando. I più richiesti sono naturalmente quelli di piccola e media metratura. Per capire il vantaggio e la differenza di un alloggio acquistato a Murano rispetto a uno a Venezia, basta scorrere i siti specializzati di vendita. E vedere, a parità di prezzo, cosa si può acquistare da una parte e dall’altra. Ad esempio, per 249 mila euro a Venezia, in zona Santa Croce, vicinanze piazzale Roma, si può acquistare un trilocale da 52 metri quadri (soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale e bagno) al piano rialzato. Per l’identico prezzo a Murano, in Fondamenta Sebastiano Venier, si può acquistare un quadrilocale da 89 metri quadri (soggiorno, cucina, due camere e bagno) al secondo piano con terrazzino affacciato sul canal grande dell’isola.

Se la disponibilità economica è maggiore, la differenza tra Venezia e Murano è ancora più stridente. Per 400 mila euro a Venezia in zona Accademia-Toletta si possono avere 60 metri quadri di un bilocale (camera matrimoniale già soggiorno con angolo cottura e bagno) con vista canale, al primo piano.

Per 380 mila euro invece a Murano, in Campo Santo Stefano, è acquistabile un appartamento al secondo piano di 160 metri quadri composto da tre camere, doppi servizi, salone, cucinotto con terrazzino e tinello e magazzino al piano terra. Una differenza che spiega come Murano sia diventata ormai un’alternativa sostenibile per famiglie.