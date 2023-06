Annega mentre fa il bagno, turista muore davanti a marito e figlio

Prima persona morta per annegamento dall'inizio dell'anno: succede a Bibione Pineda. Nella mattinata di oggi, venerdì 9 giugno, alle 12.05 circa, mentre stava facendo il bagno in acqua, una donna di nazionalità tedesca, giunta da poco nella località per festeggiare le vacanze del Corpus Domini, ha accusato un malore in acqua.

Prontamente soccorsa dal personale di salvataggio, è stata poi affidata alle cure del personale medico e infermieristico del Punto di primo intervento di Bibione, coordinato dalla centrale Suem 118 di Venezia.

Le pratiche di rianimazione cardiopolmonare si sono protratte a lungo, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La disgrazia si è consumata sul litorale del Chiosco Blu, non lontano dal luogo in cui la donna alloggiava.

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del marito e del figlio. La salma è stata portata via dalle Onoranze Duomo e trasferita al cimitero. Le indagini sono state affidate, dalla Procura di Pordenone, alla Guardia costiera. Si procede per sindrome di annegamento. Resta ancora da capire, ed è motivo d'indagine, se la turista soffrisse di patologie o fosse invece completamente sana.