Baby gang e vandali scatenati. I residenti di Oriago e Mira: «Servono controlli serali»

Gang di giovani in azione e vandalismi: è allarme a Oriago e Mira dopo l’episodio che ha visto protagonisti due ragazzi di 19 e 20 anni che hanno aggredito un residente che li aveva rimproverati al parcheggio del supermercato Maxì di Oriago.

L’uomo è stato preso a calci e pugni e, dopo l’aggressione, è finito all’ospedale di Dolo con ferite guaribili in alcuni giorni. «Abbiamo paura a uscire di casa», spiegano alcuni residenti di via Veneto e via Ghebba a Oriago. «Così non si può più andare avanti in questo modo. Nei fine settimana, ma anche durante i giorni feriali, gruppi di ragazzi e anche minorenni si aggregano fanno baldoria, vanno su di giri bevendo alcol e poi compiono atti vandalici. Ora se qualcuno li riprende viene addirittura picchiato».

Chiede un intervento urgente del Comune di Mira il Comitato residenti di Piazza Mercato. «Tutta la nostra solidarietà», spiega per i comitati Guerrino Manente, «a quel cittadino di Oriago che è stato aggredito e picchiato da due giovani che stavano distruggendo le strutture porta carrelli del supermercato Maxi e avevano provocato danni per migliaia di euro alle auto in sosta mandando in frantumi parabrezza e finestrini. Servono più controlli da parte della polizia locale di Mira. Sarebbero utili dei controlli durante le ore serali».

Da tempo i residenti ad Oriago denunciano situazioni preoccupanti a ridosso dei parchi e delle scuole. Qualche mese era scoppiato il caso di alcuni ragazzi, in questo caso minorenni, che si erano messi a chiedere i soldi alle persone per l’entrata del parco pubblico Gazzetta di Via Sabbiona arrivando a minacciarli se non avessero pagato.

Altri gruppi di ragazzini invece sono segnalati costantemente ubriachi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nel parco Natura Allegra a Mira Porte. Ancora, alcuni sono stati sorpresi a tirare sassi dal cavalcavia dell’autostrada, fra Marano e Borbiago, alle auto che passano sotto. Tempo fa girava un video “trap” in cui un ragazzo si esibiva con una pistola giocattolo in piazza San Nicolò a Mira Taglio.

Il sindaco di Mira, Marco Dori, ammette il problema. «L’aggressione a un cittadino è un fatto gravissimo», commenta. «L’invito ai residenti è sempre quello di denunciare e mai farsi intimidire dai violenti. I giovani sono stati denunciati e quindi risponderanno alla giustizia per quello che hanno fatto.

Da parte nostra, puntiamo a potenziare il sistema di controllo, collocando sempre più telecamere mobili in punti che i residenti segnaleranno come a rischio. Rafforzeremo anche il coordinamento per i controlli congiunti fra carabinieri e Polizia locale».