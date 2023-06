Adelina morta a soli 51 anni da un tumore, lutto a Fossò

Addio all’età di soli 51 anni ad Adelina Aliaj. La donna risiedeva con il compagno a Sandon di Fossò da qualche tempo in via Cornio, una strada che si trova a ridosso dell’argine del fiume Brenta. Da tempo era in cura per aver scoperto un tumore. Era benvoluta da tutti e la sua morte ha colpito profondamente la comunità.

Era arrivata in Italia dall’Albania per fare la badante e poi era rimasta in Italia con la sua famiglia. A Fossò conviveva con il suo compagno, un uomo del posto.

«Adelina», spiega don Amelio Brusegan, parroco di Sandon di Fossò, «si era trasferita in Italia diversi anni fa dall’Albania. Sia suo papà che sua sorella si sono trasferiti in Italia e ora vivono a Treviso. Adelina aveva fatto la badante per diversi anni per alcune famiglie del paese ed era conosciuta per la sua grande professionalità pazienza ed umanità».

La donna da qualche anno conviveva in via Cornio con un cinquantenne. In paese la notizia della sua morte ha scosso tante persone. E in tanti hanno portato al compagno e ai familiari le condoglianze per la morte prematura della donna. La donna era in cura all’ospedale di Dolo e Mirano, e nonostante le difficoltà ha sempre affrontato la vita con grande forza, per superare il momento difficile che stava attraversando, seguita amorevolmente dai familiari e dal compagno.

«Tutta la comunità di Fossò e della Frazione di Sandon», spiega la vicesindaco del Comune, Susanna Calore, «si stringe intorno alla famiglia di Adelina per la sua morte».

Lascia il papà, il compagno, il fratello, la sorella, i cognati, i nipoti e tanti amici e parenti I funerali si terranno mercoledì 7 giugno alle 15,30 nella chiesa di Sandon. Il feretro arriverà dall’obitorio dell’ospedale Civile di Dolo. Martedì sera in suo ricordo è stato recitato un rosario in suffragio a cui hanno partecipato nella chiesa della frazione tante persone della frazione di Fossò. Dopo l’estremo saluto ci sarà la cremazione. Successivamente, le ceneri saranno tumulate nel camposanto del paese.