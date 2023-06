Lavori al ponte sulla Triestina a Torre di Mosto: «Sarà un’estate di passione»

Sarà un’estate di passione per gli automobilisti del Veneto orientale. La prossima settimana, probabilmente da martedì 13, prenderanno il via i lavori di manutenzione del ponte della Provincia sulla statale 14 Triestina. Il manufatto, che attraversa il Livenza, è posto al confine tra Torre di Mosto e San Stino ed è uno snodo chiave per i collegamenti tra San Donà e Portogruaro.

Necessita di un importante intervento di sistemazione, predisposto da Anas. I lavori dureranno tre mesi (conclusione entro il 12 settembre), durante i quali sul ponte si transiterà con un senso unico alternato, regolato da semaforo. Inoltre, sono previste tra le 10 e le 12 chiusure totali notturne, per i lavori alle varie campate.

Per snellire i lavori, l’Anas ha chiesto di applicare anche chiusure e limitazioni sulle quattro strade locali che affluiscono al ponte: le vie Zoccat e Ponte Tezze lato San Stino, via Tezze in arrivo da Torre di Mosto e l’omonima via proveniente da Sant’Anastasio di Cessalto. A giorni si attende l’ordinanza di Anas con tutti i dettagli sulla viabilità.

Intanto, su richiesta del Comune di San Stino, la Prefettura ha convocato una riunione con la presenza anche dei Comuni di Torre di Mosto e Cessalto, della Città metropolitana, oltre che di forze dell’ordine, vigili del fuoco e strutture di soccorso.

A preoccupare, e parecchio, è cosa potrebbe accadere in caso di incidente in A4, con la chiusura dell’autostrada e il traffico che, dirottato sulla Triestina, si troverebbe a passare le forche caudine del senso unico alternato sul ponte della Provincia.

Intanto, a lavori finiti, Anas installerà il semaforo sulla sponda torresana del ponte. Lo ha annunciato in un’informativa al Consiglio comunale, il sindaco di Torre, Maurizio Mazzarotto. «Con il prefetto ci siamo fatti carico dei disagi che i cittadini subiranno. Con Anas», ha detto Mazzarotto, «abbiamo concordato e messo a verbale che, a fine lavori, installerà il semaforo, che poi sarà dato in gestione al Comune e per cui faremo un accordo con San Stino».