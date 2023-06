Incendio in casa, appartamento completamente inagibile, un uomo intossicato

È di una persona di 92 anni intossicata, due gatti dispersi e di un appartamento completamente inagibile il bilancio di un incendio che si è sviluppato, oggi 7 giugno alle 14.40, sul secondo livello di un'abitazione di via Nosedo, nella zona di Fossalato, alla periferia portogruarese.

Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco di Portogruaro, l'autoscala di Mestre e ancora i pompieri di San Donà e Latisana.

Il rogo è divampato, pare, perché erano esauste le batterie di accumulo dei pannelli fotovoltaici collocati sul tetto.

All'interno dell'appartamento distrutto dal fuoco c'erano due fratelli, un 19enne e un minore, in compagnia della fidanzata del ragazzo più grande, una maggiorenne di origini albanesi.

Al piano inferiore c'era il vecchio proprietario della casa, rimasto intossicato: ha cercato di aiutare i ragazzi.

Sul posto anche un'ambulanza del Suem 118 di Portogruaro. La strada è stata chiusa e chi arrivava da Fossalta doveva necessariamente tornare indietro per Valladis. Impossibile anche procedere in direzione di Fossalta: occorreva rientrare tra Portovecchio e San Nicolò.

Uno zio dei ragazzi, giunto sul posto, sta cercando di organizzare un riparo per la notte e per i prossimi giorni a favore dei nipoti che, dalle prime informazioni, sono riusciti a mettere in salvo due cani. L'appartamento distrutto è abitato, oltre che dai ragazzi, dai rispettivi genitori. Al momento del rogo la ragazza del primogenito era presente in qualità di ospite.