Grandi eventi a Noale: l’Infiorata, la restituzione della Rocca restaurata e il weekend del Palio

Sarà il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupery il protagonista dell'Infiorata a Noale di quest'anno. Ad annunciarlo è la Pro Loco con le contrade del Palio e il Gruppo Tempesta. Si parte giovedì 8 giugno, in piazzetta Dal Maistro, con il giornalista e scrittore Umberto Folena, che parlerà dei legami tra il racconto e il pensiero di Papa Francesco. Poi un viaggio nell’universo con il Gruppo Astrofili salesi.

Sabato 10 dalle 18, i volontari della Pro loco, delle sette contrade e del gruppo Tempesta, si cimenteranno nella realizzazione del disegno floreale, realizzato da Giorgia Senno, e ispirato al Piccolo Principe. In serata il pianista Paolo Zanarella allieterà il pubblico sotto la torre dell’orologio. Domenica 11, invece piazza Castello ospiterà “Madonnari per un giorno. Colora la tua piazza” dedicato alle famiglie. Alle 17, ai giardini Beggio altro appuntamento per le famiglie con la lettura del Piccolo Principe. Alle 19, dopo la Santa Messa nella chiesa arcipretale, si formerà la processione del Corpus Domini che si concluderà sotto la torre con l'incursione dei bambini della prima comunione che cancellerà il tappeto floreale realizzato il giorno prima. «L’infiorata è arte effimera che dura l’arco di qualche ora. Un lampo di bellezza che però rimane a lungo nel cuore» ricorda il presidente della Pro Loco, Enrico Scotton.

Ma “NoalEstate” sarà ricca anche di altri appuntamenti, come il Palio, il week end successivo, con la restituzione della Rocca dei Tempesta restaurata alla città il 18 giugno, location suggestiva per eventi culturali. Inaugurerà la stagione degli eventi in Rocca il maestro Silvio Celeghin che, il 24 giugno, con l'Orchestra da Camera del Veneto diretta dal maestro Diego Bortolato, offrirà un concerto lirico aperto a tutti. Seguirà poi il Corpo Filarmonico con il Concerto estivo. Poi spettacoli teatrali con Debora Villa e Marco e Pippo, tanta musica mostre, tango, attività per i bambini e degustazioni, anche nelle frazioni.

«Un’estate speciale, visto che restituiremo alla cittadinanza una Rocca ristrutturata, sicura e capiente» dichiara il sindaco Patrizia Andreotti «Ringrazio la consigliera Sartori per l’impegno dedicato a NoalEstate, il personale comunale e tutti coloro che hanno collaborato».