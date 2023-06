Patrocinio al Gay Pride, scoppia la polemica a Dolo

Scoppia la polemica a Dolo contro il patrocinio del Comune alla manifestazione Riviera Pride che si terrà sabato prossimo per le vie del centro della cittadina rivierasca.

A chiedere lumi sul patrocinio dato dal Comune per la prima volta alla manifestazione da quando di fa a Dolo (dal 2021) è l’ex candidato sindaco e consigliere di opposizione di Fratelli D’ Italia Fabio De Rossi.

«Premesso», dice De Rossi, «che non siamo contro i diritti delle persone e le libere manifestazioni del pensiero come previste dalla Costituzione, va però fatta una riflessione. Quando si dà il patrocinio e questo è stato dato ad una associazione dolese che si è presa l’incarico di programmare l’evento se ne condividono in qualche modo i valori e gli scopi. Fra le tante rivendicazioni del movimento Lgbt fa non c’è sicuramente una netta condanna della pratica dell’utero in affitto anzi.

Noi siamo contro questa pratica e chiediamo al sindaco Naletto (da sempre vicino ai valori cristiani espressi dalla chiesa) visto che ha dato il patrocinio. È d’accordo anche lui? Se non fosse d’accordo è chiaro che il patrocinio andrebbe ritirato da parte del Comune di Dolo insomma. Il “Riviera Pride” sfilerà dall’area degli impianti sportivi allo Squero monumentale dove ci sarà un comizio finale.

«È doveroso», aggiunge De Rossi, «chiedere ai manifestanti che sfilano di tenere un comportamento non offensivo o prevaricatore delle altre sensibilità che ci sono in paese».

Visto fanno notare altri esponenti che il corteo di centinaia di persone sfilerà anche davanti al Duomo di San Rocco. La questione del patrocinio al Pride si è accesa dopo che la Regione Lazio ha negato il patrocinio proprio perché ha visto dei legami del movimento Lgbt con la pratica dell’utero in affitto. «Come Lega siamo contro questa pratica», dice il segretario Sergio Vallotto, «esprimiamo tutta la nostra contrarietà». Polemiche anche dall’ex consigliere comunale Giovanni Fattoretto.

«Nulla da dire sul diritto a manifestare anche se auspico come sempre sobrietà e buongusto nel rispetto di altri cittadini che hanno idee differenti», afferma Fattoretto, «e comunque altrettanto degne di rispetto ma su questioni come utero in affitto motivo di revoca del patrocinio al Roma Pride non posso che essere totalmente a favore della decisione della amministrazione romana e mi meraviglio da cattolico e antiabortista quale sono che il sindaco e amico Gianluigi Naletto possa dare l' ok su una questione cosi' delicata e spinosa e su cui molti dolesi sono estremamente contrari auspicando una sua frettolosa retromarcia su tale argomento».

Interpellato però il sindaco di Dolo glissa e risponde senza entrare nel merito delle polemiche sollevate. «Dolo è una comunità ospitale che non esclude nessuno. Sempre e su tutto, deve prevalere il rispetto della persona in quanto tale, senza alcuna discriminazione. Ritengo questo un atteggiamento di responsabilità civile».