Yogurt scaduti in mensa, intossicati due carabinieri

Alimenti scaduti alla mensa del comando provinciale carabinieri di Trento, protesta il sindacato carabinieri. Intossicazione alimentare per due Carabinieri del 4° Battaglione Carabinieri Veneto in trasferta per ordine pubblico.

Yogurt scaduti da quattro giorni (data di scadenza 24/5/2023) sono stati serviti alla mensa del Comando Provinciale di Trento, dove i militari veneziani hanno usufruito, malauguratamente, del pranzo prima di intraprendere il loro servizio il 28 maggio scorso.

Questa è la testimonianza diretta del Nuovo Sindacato Carabinieri, in occasione della manifestazione di chiusura del Festival dell’Economia tenutasi a Trento lo scorso 28 maggio: a farne le spese sono stati due militari del 4° Battaglione, tra cui proprio il segretario provinciale aggiunto di Venezia del Nuovo Sindacato Carabinieri, Massimo Salciccioli, il quale si è rivolto ai sanitari della Croce Rossa Italiana già presenti sul posto, per le cure del caso. Spasmi all’addome e dissenteria, si sono tradotti, per entrambi i militari, all’esito della visita in Pronto Soccorso, in «intossicazione lieve da alimenti caseari» con 3 giorni di prognosi.

«Si deve evidenziare», riferisce il sindacalista Massimo Salciccioli, «che la situazione non è generalizzabile: in altri Reparti riceviamo ottimi servizi e pasti di buona qualità. Ma la questione della somministrazione di alimenti scaduti va ben oltre la capacità di cucinare, ed è molto grave in considerazione che l’Amministrazione non abbia doverosamente vigilato al corretto funzionamento del servizio».