San Donà, uomo cade dal grattacielo. Volo di 50 metri. Shock in via Risorgimento

Un tonfo sordo martedì mattina in via Risorgimento. Alle 8.30 un uomo di 68 anni è caduto nel vuoto dal penultimo piano del grattacielo di San Donà, 16 piani, una cinquantina di metri di altezza.

È morto sul colpo piombando sul seminterrato dei garage. I residenti hanno subito dato l' allarme. Sul posto polizia locale e carabinieri con il 118 e i vigili del fuoco di San Donà.

Sembra che il 68enne non abitasse nel grattacielo, ma in una via poco distante. Le indagini sono in corso e la strada centrale è stata chiusa al traffico.