Mestre, sindaco “sceriffo”, fa smontare tutti dalle biciclette

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, arrivato in anticipo sulla tabella di marcia al Mestre Bookfest, si è materializzato in via Poerio. Qui, nel frattempo, stavano sfrecciando tutti sulle due ruote, con il rischio di investire qualcuno e fargli del male, cosa già accaduta. Donne, uomini, stranieri, italiani, anziani, ragazzi in bici, in monopattino elettrico, non faceva differenza, quasi nessuno aveva la bici a mano. Così si è improvvisato “vigile”.

Brugnaro si è messo a “regolare la circolazione”, fermando uno a uno gli anziani, le signore, così come gli adolescenti in pantaloncini. Rimproverando chi non lo ascoltava e chi, subito dopo essere stato “rimproverato” tra il serio e il faceto direttamente dal primo cittadino con tanto di mani alzate e minaccia che in arrivo c’era una multa da 60 euro, rimontava sulla bici appena dietro l’angolo.

Come un bengalese che appena sceso, dopo 20 metri appena, si è voltato indietro ed è risalito facendo perdere le tracce. «Ehi imam, smonta» gli ha urlato il sindaco «religione o non religione, si va a piedi», alzando l’ombrello. Ma niente da fare. E’ più forte il non rispetto delle regole.

Brugnaro con gentilezza, ha fermato persino un diversamente abile che sfrecciava correndo un po’ troppo su un apparecchio elettrico fatto a posta per lui, spiegandogli che lui poteva, ma senza correre tanto forte. E solidalizzando con un rider di una delle tante compagnie di delivery. C’è chi fingeva di non capire, e chi non voleva scendere, tanto che il sindaco ha chiesto ad alcuni poliziotti in borghese di mostrare i “muscoli”.

Brugnaro ha incassato il consenso di parecchie persone. Ma l’obiettivo dell’amministrazione, ha detto chiaro, è quello di far rispettare le regole.

«Adesso metteremo dei cartelli più evidenti, in modo che si vedano per bene e daremo le multe, 60 euro ciascuno a botta e vediamo poi. In seguito emetteremo un nuovo avviso per avvertire tutti». E vale per piazza Ferretto, dove sfrecciano meno, e soprattutto in via Poerio.