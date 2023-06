Il Mestre Book Fest parte col botto, in 500 per l’anteprima con Ilaria Tuti

Il Mestre Book Fest parte col botto. Al taglio del nastro martedì pomeriggio il sindaco Luigi Brugnaro. Si è alzato il sipario nel chiostro dell’M9 Mestre Book Fest, la prima edizione del festival letterario organizzato dal Comune di Venezia e Confcommercio Mestre, in collaborazione con Vela Spa, Fondazione di Venezia, M9 e le Università Ca' Foscari e Iuav.

A tenere a battesimo la rassegna è stata Ilaria Tuti, autrice del bestseller “Fiori sopra l’inferno” , che ha presentato in anteprima nazionale l’ultimo lavoro “Madre d’Ossa”, uscito oggi nelle librerie.

Oltre 500 persone hanno riempito il chiostro. Al taglio del nastro del festival il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, con lui il direttore artistico Alessandro Tridello, il presidente di Confcommercio Mestre, Massimo Gorghetto, e Michele Bugliesi, presidente di Fondazione M9. Diversi i generi su cui si articolerà il Festival: narrativa, giallo, storia, cucina, fumetto e romanzi di autori locali, ma ci sarà spazio anche per la musica e per approfondimenti giornalistici. La manifestazione entrerà nel vivo tra l’M9, Piazza Ferretto e numerosi negozi che ospiteranno gli incontri con i fino al 18 giugno.

«Questo Festival è un progetto molto importante per la nostra Fondazione» ha detto Bugliesi «Ed è in linea con gli obiettivi che ci siamo posti: rivitalizzazione della vita culturale, economica e sociale della città. Anche grazie a iniziative come Mestre Book Fest vogliamo che l'M9 diventi sempre di più un luogo e uno spazio per e dei cittadini».

La rassegna vedrà la partecipazione di autori di spicco del panorama letterario italiano e internazionale, che presenteranno i loro ultimi lavori. «Grazie all'amministrazione comunale che ha creduto fin da subito a questo progetto, per noi è stato uno stimolo per andare avanti fino alla realizzazione dell'evento, resa possibile grazie anche al supporto di molti sponsor» le parole di Gorghetto.

L'auspicio e l'impegno degli organizzatori è rendere il Mestre Book Fest un appuntamento fisso negli anni affinché anche Mestre trovi finalmente il suo spazio all’interno dei circuiti letterari italiani.

«Come Amministrazione ci stiamo impegnando molto per rivitalizzare le zone della città che soffrono maggiormente di situazioni di degrado, penso al quartiere Piave» ha aggiunto Brugnaro - «Dico questo perché la rigenerazione urbana passa anche attraverso la verità, non dobbiamo nascondere le cose. Eventi come il Mestre Book Fest sono importanti segnali di risposta, il nostro obiettivo resta quello di rivitalizzare la città e c'è una grande voglia di farcela, di rimettersi in gioco e credo che Mestre abbia sempre dimostrato di volerlo fare e per questo il primo ringraziamento va ai cittadini. Chiunque ha idee per organizzare manifestazioni ed eventi che possono contribuire a tenere viva la città troverà il Comune dalla sua parte».

Dopo l'anteprima di martedì la manifestazione entrerà nel vivo tra l'M9, Piazza Ferretto e numerosi esercizi commerciali che ospiteranno gli incontri con gli autori.

Il programma completo con gli autori, l'orario e il luogo in cui si terranno gli incontri sul sito internet del Mestre Book Fest.