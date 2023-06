Garage comunale in piazzale Roma a Venezia, ecco il bando. Tutto quello che c’è da sapere

Autorimessa comunale di piazzale Roma: al via il bando per la formazione di tre graduatorie per l’assegnazione degli abbonamenti ordinari. Dalle 12 di martedì 6 giugno, sarà pubblicato online sul portale dime.comune.venezia.it, alla sezione Trasporti, il bando per l’assegnazione degli abbonamenti ordinari presso l’Autorimessa Comunale di piazzale Roma.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, previa autenticazione tramite Spid, Cie, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi (con supporto per Smart card), entro le ore 12 del 6 settembre Si precisa che non vi è alcuna priorità derivante dalla data di presentazione della domanda.

A esito dell’istruttoria saranno formate tre distinte graduatorie: 175 posti saranno assegnati alle persone fisiche con residenza anagrafica nella Venezia Insulare per un numero massimo di un abbonamento per nucleo famigliare o convivente e di cui 12 riservati alle persone titolari di contrassegno disabili, mentre altri 75 posti saranno assegnati alle persone giuridiche, enti, associazioni, attività commerciali, artigianali, professionali e lavoratori autonomi con principale sede operativa (esistente o di comprovato insediamento entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico) nella Venezia Insulare.

Per tutti i partecipanti, oltre al criterio della residenza anagrafica o della principale sede operativa nella città antica e nelle isole del Comune di Venezia, restano requisiti essenziali la proprietà o il possesso (risultante dalla carta di circolazione) di un’autovettura e la non titolarità di abbonamenti in corso di validità presso l’Autorimessa comunale di piazzale Roma in numero pari o superiore a uno a seconda se si tratta di persona fisica o di persona giuridica e, in quest’ultimo caso, in relazione al numero di dipendenti della persona giuridica, ente, associazione o soggetto esercente attività commerciali, artigianali e professionali.

Viene premiata l’anzianità di residenza nella Venezia Insulare, la composizione del nucleo famigliare e convivente, eventuali condizioni di disabilità. Tra i criteri per l’attribuzione dei punteggi viene dato particolare peso alle condizioni di lavoro del richiedente, se persona fisica, in termini di orari, turni, numero dipendenti, localizzazione della sede e modalità di trasporto per raggiungerla (numero di mezzi in interscambio e intermodalità e relativa frequenza), anche in considerazione del servizio di trasporto pubblico che collega Venezia con il territorio limitrofo.

Per le persone giuridiche, gli enti, le associazioni o i soggetti esercenti di attività commerciali, artigianali e professionali, sono dei criteri di valutazione il numero di sedi operative – incluse o ulteriori rispetto a quella principale – localizzate nella Venezia Insulare, l’anzianità di insediamento della sede principale, il numero di dipendenti impiegati nella sede principale operativa, la modalità di trasporto per raggiungere la sede, la tipologia di attività svolta con particolare premialità verso quelle maggiormente complementari con la residenzialità cittadina.