Droga in via Piave a Mestre, scatta il nuovo piano di Brugnaro: «Fermeremo i consumatori in stazione»

Fermare i consumatori di droga, già destinatari di Daspo urbani, alla stazione ferroviaria di Mestre; inviare a casa loro i provvedimenti di allontanamento «se necessario mandando anche i nostri vigili in divisa, i Daspo sono diretti alle persone interessate ma anche le famiglie devono sapere»; e infine informare i sindaci e le Usl di competenza perché se ne facciano carico con specifici percorsi socio-sanitari. E nel frattempo potenziare i servizi di intervento sociale nell’area di via Piave.

Sono queste le coordinate del piano che il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha in mente per cercare di risolvere il problema dello spaccio e del consumo di droga a Mestre, soprattutto nell’area di via Piave. Cercando di fare una distinzione netta tra chi spaccia, «che ha tutto il nostro disprezzo», e chi consuma «che invece deve essere aiutato».

Ma con la consapevolezza che il «degrado sociale è ormai fuori controllo» perché non è tollerabile che ci siano persone che «si fanno in mezzo alle case, in mezzo alla gente».

Come intervenire, quindi? Con quali strumenti e con quali politiche? Una prima riunione tecnica con tutti i soggetti interessati, che segue l’incontro dei giorni scorsi in prefettura, si terrà martedì mattina in questura a Venezia.

Oggi il comune dispone del sevizio drop-in, alla Giustizia, che fornisce assistenza e supporti a chi consuma droga, con una quidicina di posti letto e le docce. Un servizio ben presente ai consumatori locali, ma ancora poco conosciuto a chi arriva da fuori città.

«Abbiamo poi una squadra formata dagli operatori sociali alla guida di un furgone che sarà presto reso più riconoscibile», prosegue Brugnaro, «poi c’è un furgone di Veritas che si occupa della pulizia e infine ci sono le squadre di polizia locale che supportano questa organizzazione». E gli operatori della cooperativa che si occupa dei servizi notturni - annuncia - entreranno in servizio già dal mattino.

In questa fase, a preoccupare il Comune, è soprattutto l’aumento dei consumatori che arriva da fuori città, in alcuni casi anche da fuori regione. «Per questo vogliamo agire su più fronti», il ragionamento del sindaco, «a molte di queste persone abbiamo dato provvedimenti di allontanamento. L’idea è quella di aspettarli fuori della stazione e far tornare subito indietro quelli che hanno già ricevuto il Daspo urbano». Lo si potrà fare all’esterno della stazione - perché all’interno la competenza è della polfer - «con i vigili urbani, che ne conoscono molti». La riunione di martedì servirà a chiarire come questa indicazione possa essere resa praticabile.

L’anno scorso la polizia locale ha consegnato, sulla base della legge Minniti, circa mille provvedimenti di allontanamento (i cosiddetti daspo urbani) di cui 400 per consumatori di droga sorpresi a assumere l’eroina in strada e sanzionati con una multa amministrativa di 350 euro (più i cento del Daspo). Il provvedimento ha validità 48 ore e se viene disatteso, con il secondo Daspo, scatta anche la denuncia penale. A questo punto la polizia locale segnala la persona al questore che valuta se emettere quel che in gergo tecnico si chiama Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) di un anno.

È su queste persone, destinatarie del Dacur, che gli uomini della polizia locale potrebbero intervenire.

L’altra iniziativa su cui si sta ragionando, in questa stessa direzione, chiama in causa sindaci e Usl locali dei comuni di origine dei consumatori. «Dovremo informare anche loro per metterli conoscenza della presenza di queste persone. Chi consuma droga sappia che verranno informate le loro comunità, magari questo provocherà un po’ di deterrenza». E ancora: «non c’è astiosità nei confronti di queste persone, che sono oggettivamente in difficoltà, però forse i loro comuni e le loro Usl neppure sanno di questo problema, e del fatto che vengono a Mestre per la droga». «I servizi sociali sono stati potenziati, stiamo facendo tutto il possibile», aggiunge l’assessore ai Servizi sociali Simone Venturini, «ma fino a quando a Mestre la droga costerà meno tutti verranno qui, per questo è fondamentale coinvolgere i comuni di origine di chi consuma».

Il prefetto Michele di Bari, da parte sua, conferma l’impegno delle istituzioni: «Via Piave ci preoccupa, stiamo facendo tutte le iniziative possibili e speriamo che la situazione presto si normalizzi. A situazione straordinarie vanno promosse iniziative straordinari».