Chioggia celebra la Giornata mondiale dell'ambiente con le meraviglie sommerse delle Tegnùe

Nella Giornata mondiale dell’ambiente, che si celebra il 5 giugno, il mare di Chioggia - e in particolare la zona delle Tegnùe - mostra i propri tesori sommersi attraverso il video realizzato dal presidente dell’associazione Tegnùe onlus, Piero Mescalchin, in cui si possono vedere le specie più comuni nei fondali del parco marino, di recente riconosciuto anche Zona speciale di conservazione. (testo Elisabetta Boscolo Anzoletti, video per gentile concessione di Piero Mescalchin)

09:19