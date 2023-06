Mega yacht, a Venezia stagione al via: tra spese senza budget e bottiglie da 45 mila euro

Mentre al salone nautico di Venezia gli yacht diventano protagonisti con l’esposizione di imbarcazioni di valore, in laguna, ormai da diverse settimane, sono tornati i nababbi del mare, le mega-imbarcazioni che ogni anno arrivano a visitare Venezia investendo sul territorio centinaia di migliaia di euro.

Per il 2023 si attendono molti mega yacht – anche se la Biennale Architettura non ha lo stesso appeal della Biennale Arte e una porzione di Riva Sette Martiri è occupata dai lavori di ripristino della banchina – e la novità è rappresentata dalle dimensioni con maxi-imbarcazioni di lusso che possono superare i 100 metri e ospiti “no budget”, che riversano sul territorio veneziano risorse economiche molto rilevanti, fra ormeggio, richieste di prodotti di altissima gamma e trasporti acquei (e di terra).

La Luise yachting Adriatic – l’agenzia marittima che a Venezia detiene oltre metà di questo mercato – ha già ospitato nelle scorse settimane diverse imbarcazioni: la Maria Clara, 32 metri, con a bordo clienti dell’America Latina; la Excellence, 46 metri, rimasta ormeggiata in Marina Sant’Elena in attesa di imbarcare 12 ospiti americani.

E poi la Virginian, 63 metri, e la O’ Pari, 95 metri, arrivate entrambe a Venezia per il matrimonio vip di Chloe Stroll, figlia del magnate di Formula 1, Lawrence Stroll, con lo snowboarder Scotty James. Fra gli ordini, whisky invecchiati 40 anni e vini da 45 mila euro a bottiglia. Per giugno fioccano le prenotazioni: in arrivo anche un 120 metri.