Riapre l’Aquaestate di Noale e punta sulla salute: «Parco acquatico smoke free»

NOALE Weekend di riapertura per Aquaestate Noale per la stagione estiva 2023. Il parco acquatico, con i suoi 40 mila metri quadri di spazi verdi, 2.500 metri quadri di specchi d’acqua, oltre 500 alberi e più di 700 ombrelloni, adatto a tutte le età, dalle famiglie con bambini ai ragazzi, si appresta a creare un’atmosfera rilassante e allo stesso tempo divertente per tutti per vivere l’estate al meglio.

Venerdì i cancelli sono stati aperti al pubblico. Sabato, invece, è stata la giornata gratuita dedicata agli iscritti allo Sporting Club Noale, che hanno potuto portare con sé anche parenti e amici.

Per il parco, due le novità quest’anno, il nuovo punto di ristoro, il Chiosco Ricky nell’area food del parco che si aggiunge ai due già presenti e il divieto di fumo in tutta la struttura.

Aquaestate, quindi sarà un’area smoke free per garantire la salute di tutti, specie dei più piccoli. Una scelta che, qualche anno fa, era stata fatta dal sindaco di Bibione Pasqualino Codognotto per la spiaggia, una delle prime a fregiarsi del titolo “smoke free”.

«Una scelta che va in direzione della salute», spiega la presidente Manuela Lovo. «Il nostro impianto è frequentato da famiglie e ci sembrava antipatica la commistione tra fumo e la presenza di bambini.

Una scelta che permette di offrire un’esperienza più salutare e piacevole per tutti gli ospiti. Per chi proprio non vuole rinunciare al fumo sono presenti comunque tre aree dedicate».

La risposta degli utenti, in questo senso, è stata molto positiva. Ricco il programma di intrattenimento a tema salute e divertimento, con le immancabili lezioni di Aquafitness e nuoto, tanti giochi e intrattenimento per tutte le età. Nonostante il meteo non fosse dei più promettenti, anche sabato gli accessi tra i soci del club sono stati numerosi.

Per il resto, come sempre, piscine, giochi gonfiabili, tappeti elastici, mini scivoli con cascate d’acqua e animazione per i più piccoli, attrazioni e campi di calcetto, beach volley, beach soccer e tavoli da ping-pong per i più grandi e per gli adulti relax sui lettini, nuotate rilassanti e fitness e, soprattutto, tanta voglia di divertirsi.