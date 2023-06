“Mercy”, ecco il musical che piace al Papa per costruire una casa d’accoglienza per minori a Chioggia

Papa Francesco attende a Roma la compagnia di Chioggia, Arena Artis, con il suo “Mercy”. Il musical, ispirato al libro-intervista al Papa “Il nome di Dio è misericordia” di Andrea Tornielli, ha aperto in campo Duomo il calendario degli eventi estivi, tra applausi scroscianti.

Il Pontefice ha inviato una lettera a Arena Artis per spronare il gruppo a continuare nelle “missionarietà creativa” portando il musical in giro per l’Italia e, naturalmente, a San Pietro.

Lo spettacolo è anche legato a un progetto sociale: le donazioni raccolte aiuteranno a costruire a Ca’ Bianca una casa di accoglienza per minori in difficoltà e malati psichiatrici. «Inizieremo i lavori il prossimo mese», spiega Giovanni Rizzo, presidente di Arena Artis, «sarà un punto di riferimento per persone fragili».

Mercy è nato nel 2019 e ha debuttato al teatro comunale di Vicenza alla presenza di Tornielli nel dicembre dello stesso anno.

La prima fu un enorme successo, ma la pandemia congelò gli entusiasmi e per due anni il progetto tornò nei cassetti. Negli ultimi mesi però la compagnia di Chioggia ha ripreso le prove e il gruppo di 70 ballerini, cantanti e attori è tornato a calcare le scene con rinnovato entusiasmo.

Dopo le due repliche, il 24 e 25 aprile al Piccolo teatro di Padova, Mercy è stato scelto dall’amministrazione comunale per aprire il calendario degli eventi estivi in campo Duomo.

«Un’emozione unica poter finalmente portare il nostro lavoro nella nostra città», racconta Antonia Varagnolo, regista e autrice del musical, «è un impegno immenso, ma abbiamo dei ragazzi meravigliosi che arrivano da Dolo, Mira, Mestre, Padova, Vicenza e anche da Roma e Agrigento, oltre ai talenti di Chioggia, che hanno messo anima e corpo nel progetto. Ora che la pandemia è finita vogliamo portare Mercy in tour, il primo obiettivo è Roma. Papa Francesco ci ha scritto una bellissima lettera a macchina in cui ci incoraggia a continuare nella nostra “missionarietà creativa”. Il nostro musical è interamente autoprodotto. Non chiediamo biglietti di ingresso, proponiamo il cd con le musiche e qualche gadget oltre a donazioni libere per dar vita al nostro sogno di realizzare una casa di accoglienza a Ca’ Bianca».

Il sindaco Mauro Armelao ha premiato Arena Artis per i 20 anni di attività e l’impegno costante nell’offrire ai giovani occasioni per far emergere i talenti nel canto, nella musica, nella danza e nella recitazione.

In prima fila anche il vescovo monsignor Giampaolo Dianin che, pur avendo assistito allo spettacolo a aprile a Padova, ha voluto “riassaporarlo a Chioggia, rimanendo «affascinato dal risultato».