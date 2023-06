Infarto al ristorante. Cliente salvato dai pompieri di una caserma rimasta senza mensa

Va in arresto cardiaco per 4 volte ma alcuni pompieri della caserma di Mira che si trovavano per caso sul posto lo salvano. È successo domenica sera ad un 59 enne che stava cenando al ristorante pizzeria griglieria “Ca’ Romea” a Malcontenta di Mira a ridosso della statale 309.

Nello stesso ristorante stava cenando la squadra dei pompieri della caserma di Mira Porte che si trova in via Don Minzoni nella frazione mirese. «Siccome non abbiamo la mensa – spiegano i pompieri – la squadra di è fermata a cenare verso le 20,30 di domenica. Mentre stava attendendo la cena improvvisamente un cliente che stava mangiando nel ristorante si è sentito male accusando un malore improvviso».

I pompieri si sono resi subito conto della gravità della situazione ed hanno subito preso dal camion di servizio il defibrillatore e nel frattempo hanno fatto le giuste manovre per mettere l’uomo in sicurezza.

Il defibrillatore manovrato dai pompieri ha rilasciato la scarica per ben 4 volte a significare che per 4 volte il 59 enne era andato in arresto cardiaco.

Nel frattempo è arrivata sul posto un’ambulanza dall’ospedale di Dolo che ha stabilizzato il 59 enne e lo ha portato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma per fortuna ora sono sotto controllo.