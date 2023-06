Cerca un donatore, il sindaco: “Marco, siamo con te. Aiutiamolo”

“Forza Marco, siamo con te!” Con queste parole il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, rilancia sui suoi canali social l’appello di Marco Zabeo, ventitreenne mestrino, che ha lanciato un invito alla tipizzazione presso l’Admo, per aiutare tutti coloro che hanno bisogno di un trapianto. È il 18 marzo quando Marco si affaccia al Pronto soccorso dell’Angelo, accusando una febbriciattola che va e viene, stanchezza, perdita di peso. I medici si accorgono subito di alcune anomalie, gli fanno fare una Tac, degli esami. E arriva la doccia fredda, la diagnosi di leucemia linfoblastica acuta. L’inizio di una lunga marcia per la guarigione, che come abbiamo raccontato dalle nostre pagine, passa ora per la donazione di midollo. «Non è facile, la compatibilità è circa di uno su 100 mila. Per questo è importante che le persone contattino l’Admo (Associazione donatori di midollo) per tipizzarsi: non solo per me, ma anche per tutti gli altri in attesa di trapianto», ha raccontato il giovane.

E il sindaco raccoglie e rilancia il suo appello. Brugnaro scrive: “Marco è un soccorritore della Croce Rossa ma questa volta ha lui bisogno di aiuto. Condividiamo questo appello e aiutiamolo a trovare un donatore compatibile, per lui e per le altre persone che sono in attesa”.

L’associazione donatori di midollo ha sezioni anche a Venezia, particolarmente attive nella promozione del concetto di donazione. Admo di Venezia ha recentemente annunciato che ora sono disponibili anche da noi i kit salivari per rendere più agevole il processo di individuazione dei donatori di midollo, che devono avere tra i 18 e i 35 anni e rimangono nel registro fino ai 55 anni. Kit che vengono finanziati dall’associazione con campagne di raccolta fondi.