Malore mentre passeggia in spiaggia a Bibione, muore anziano turista

Colpito da malore mentre cammina sul bagnasciuga, muore anziano turista. Tragedia nel tardo pomeriggio di lunedì 5 giugno a Bibione, intorno alle 18, sulla spiaggia nei pressi del ristorante Gabbiano.

La vittima è un anziano turista di circa 75 anni. A sera l’uomo non era stato ancora identificato. Al momento della tragedia, era in costume e non aveva con sé documenti. E nessuno si era ancora presentato alle forze dell’ordine per segnalarne l’assenza.

Le indagini sono affidate alla polizia locale. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo stava camminando sul bagnasciuga, in pochi centimetri di acqua, quando è stato colto con ogni probabilità da un malore. È caduto in acqua. Subito è stato soccorso da alcuni turisti e poi dai sanitari del Suem 118, giunti dal posto di pronto intervento di Bibione.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’anziano. Ma purtroppo al medico non è rimasto che constatarne il decesso. Era stato allertato anche l’elicottero Leone 2, decollato dall’ospedale di Padova alla volta di Bibione. Ma poi costretto a rientrare alla base vuoto.

La salma è stata ricomposta all’obitorio di Bibione, in attesa di conoscerne l’identità e le disposizioni che assumerà l’autorità giudiziaria. L’uomo era probabilmente un turista. Da capire la nazionalità e se fosse giunto a Bibione da solo oppure in compagnia dei familiari.