Gemini Mestre, «Il coach più forte della categoria è riuscito a far crescere i ragazzi»

«Penso che stasera il Taliercio sia sold out o che poco ci manchi. Venerdì quasi tutti erano in pratica al mare o in montagna: è stato quasi un miracolo avere 1.700 spettatori. Stasera, però, tutti saranno tornati perchè da domani si torna al lavoro: sono convinto che oggi i nostri tifosi faranno di tutto per spingerci a gara-5».

Samuele Marton, trevigiano, ex giocatore di basket è il direttore generale della Gemini Mestre, presieduta dall’entusiasta Guglielmo Feliziani.

Avrebbe mai pensato di giocarsi una gara-5 di una finale di tabellone per andare poi alla Final Four?

«Se devo essere sincero no. Ma, vedendo come hanno sempre lavorato i ragazzi sotto la guida del coach più forte della Serie B, successivamente ci ho creduto sempre di più».

Cosa si aspetta dal match di stasera?

«Con Orzinuovi ormai ci conosciamo alla perfezione. In stagione siamo 3-3. Quindi, vuol dire che abbiamo capito qualcosa di loro. Con Conti e Bortolin possiamo dire la nostra».

L’Agribertocchi ha un budget superiore di almeno il doppio rispetto al vostro, significherà qualcosa?

«Ha un roster da A2, ma noi siamo sempre riusciti a tenergli testa con il cuore, la tattica e la determinazione. Non dimentichiamo che Orzinuovi ha già vinto sia la Coppa Italia che la Supercoppa. Quindi non sarebbe nulla di strano se conquistasse il pass per Ferrara. Certo, con il budget non si vincono i campionati, ma è importante disporre di giocatori di buon livello. Noi abbiamo un gruppo di giovani, cresciuti alla grande grazie al lavoro di Ciocca. E se conquistassimo poi il diritto di giocare gara-5, tutto potrebbe veramente succedere».

Anche in caso di permanenza in B d’Eccellenza, dovreste comunque giocare al Taliercio.

«Sicuramente, perchè il PalaVega ha una capienza di sole 400 persone e la Federazione chiede un impianto con almeno 800 posti. Nel territorio comunale esiste solo il Taliercio che possa accontentare le richieste della Fip».

Dovrete rimettervi al tavolo con la Reyer e il Comune.

«Sicuramente, bisogna trovare un accordo ragionevole per tutto il prossimo campionato. La Reyer è stata molto disponibile e accogliente, siamo convinti che lo sarà anche per discutere sulla nostra permanenza al Taliercio per tutta la prossima stagione».Davide Vatrella