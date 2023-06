Incidente sulla Romea, chiusa la statale. Traffico in tilt verso il mare

Schianto frontale tra due auto sulla Romea, all'altezza dell'idrovora di Lova, nel tratto compreso fra il ponte di Lugo sul Novissimo e quello di Lova, attorno alle 10.30 di sabato 3 giugno.

La statale 309 è chiusa al traffico in entrambe le direzioni per portare soccorso alle persone ferite e per rimuovere le due auto finite di traverso sulla carreggiata. I mezzi in colonna per chilometri vengono fatti deviati verso Campagna Lupia e Camponogara. Pesantissime le ripercussioni al traffico in un orario in cui moltissimi pendolari stavano raggiungendo la spiaggia di Sottomarina.

Per i rilievi sono intervenute due pattuglie della polizia locale dell’Unione dei Comuni della Riviera.

I feriti, trasportati all'ospedale, non sono in pericolo di morte.