De Blasio da New York a Mestre per parlare di crisi climatica e scuola pubblica

L’ex sindaco di New York Bill De Blasio, martedì 6 giugno alle 21 al Teatro Toniolo sarà protagonista di un nuovo appuntamento de “Le Giornate delle Idee”, gli incontri pensati per anticipare la quinta edizione del Festival delle Idee.

La serata seguirà le due iniziative, entrambe da tutto esaurito, con Vincenzo Schettini e Gianluca Gotto. L’ex primo cittadino della Grande Mela, alla luce della sua esperienza di politico e manager, approfondirà due temi di attualità: “Come affrontare la crisi climatica” e “La scuola pubblica come investimento per il futuro”, dialogando con Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera.

De Blasio è stato sindaco di New York dal 2014 al 2021, ed ha gestito oltre 400. 000 dipendenti e un budget operativo di 100 miliardi di dollari. Ha guidato il più grande sistema sanitario pubblico degli Stati Uniti, e, quando la metropoli è stata colpita dal covid, ha condotto i suoi nove milioni di residenti attraverso una delle più importanti sfide della storia.

L’ex amministratore parlerà della crisi climatica illustrando le strategie con cui la più grande città degli Stati Uniti sta riducendo le emissioni di anidride carbonica. Il politico parlerà anche di quando nel 2014, appena eletto sindaco, dovette occuparsi delle conseguenze dell’uragano Sandy, una tempesta senza precedenti, che aveva provocato danni per 19 miliardi di dollari, causando 44 morti e costringendo a migliaia di newyorkesi a sfollare dalle loro case.

All’inizio del 2021 poi ha annunciato un piano di investimenti da 50 miliardi di dollari in energie rinnovabili a lungo termine, che a partire dal 2030 vieterà l’utilizzo di carburanti fossili per riscaldare le case. Inoltre, l’ex sindaco racconterà come è riuscito a offrire alle famiglie newyorkesi due anni di scuola materna gratuita.

Per informazioni: www.festivalidee.it.