Tredicenne cade dal soppalco, soccorsa con l’elicottero

Scivola da un piano rialzato, ragazzina di 13 anni soccorsa con l’elicottero. È stata ricoverata all’ospedale di Treviso, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente domestico è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 2 giugno a Caorle.

Stando alla prima ricostruzione del fatto, la ragazzina, di origini straniere, sarebbe scivolata da un piano rialzato, forse un soppalco. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto, ma tutto farebbe propendere per il fatto accidentale.

Per fortuna, la ragazzina sarebbe caduta da un’altezza limitata. Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto è intervenuta un’ambulanza, con il coordinamento del Suem 118. Vista la giovanissima età dell’infortunata, è stato deciso di allertare anche l’elisoccorso.

Dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, si è dunque alzato in volo l’elicottero Leone 1, che è atterrato poco dopo in una delle due piazzole attrezzate nella località balneare. Sul posto è arrivata l’ambulanza per il trasbordo della ferita. Nel frattempo, sono stati allertati anche i genitori della 13enne, che l’hanno accompagnata al seguito dell’ambulanza.

Una volta caricata a bordo dell’elisoccorso, la ragazzina è stata trasportata, in codice di media gravità, all’ospedale di Treviso, dov’è stata ricoverata per accertamenti.

Da quanto emerso, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, subito informati dell’accaduto. Per fortuna l’episodio si è risolto senza gravi conseguenze.

Ma gli incidenti domestici rappresentano sempre un’insidia elevata. Ancora una volta si è rivelato fondamentale il servizio assicurato dall’elisoccorso, per garantire un tempestivo intervento e trasferimento nelle strutture adeguate. Proprio l’altra sera l’elisoccorso aveva inaugurato anche gli interventi estivi notturni sul litorale di Caorle, prestando soccorso a un 63enne colpito da un infarto, mentre si trovava in vacanza al campeggio di Pra’ delle Torri.