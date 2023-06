Accoltellamento fuori da un locale a Ceggia, un ferito. Caccia al responsabile in fuga

Accoltellamento nella notte di sabato 3 giugno a Ceggia. Intorno all'1, due uomini del posto hanno iniziato a litigare in un locale nel centro della cittadina.

Sono poi usciti all'esterno e hanno continuato con sempre maggior foga e violenza. Uno dei due ha estratto un coltello all'improvviso e con un fendente ha colpito l'altro che ha iniziato a perdere sangue.

Altri avventori hanno chiamato subito il 118. Il ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di San Donà e ricoverato. Non è in pericolo di morte.

I carabinieri di San Donà hanno iniziato le ricerche dell'accoltellatore che si sono protratte per tutta la notte e sono ancora in corso