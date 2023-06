Palio delle Repubbliche Marinare a Venezia, la magia del corteo storico da piazza San Marco

Il corteo storico con la sfilata delle delegazione in costume di Pisa, Amalfi, Genova e Venezia, oltre che delle Marie, ha dato il via, venerdì 2 giugno, al calendario degli eventi per la 68esima edizione del Palio delle Repubbliche Marinare, quest'anno ospitato in laguna. I figuranti sono partiti da piazza San Marco e hanno percorso la riva degli Schiavoni, fino all'Arsenale. (video Matteo Tagliapietra/Interpress e Vera Mantengoli)

02:18