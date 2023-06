Venezia, grosso pezzo di cornicione cade tra i passanti

«Ho sentito uno scoppio, un rumore morto forte, come fosse una bomba».

Così una signora che lavora lungo le Mercerie ha descritto l’effetto della caduta a terra di un grosso pezzo di cornicione che si è staccato da un palazzo, all’altezza della pasticceria, nel primo tratto da San Salvador.

Pezzi di pietra sono caduti a terra sfiorando alcuni turisti: «Si sono scrollati la polvere dalle spalle e sono andati avanti», commenta ancora stupita dell’accaduto una passante, «a me invece è venuto subito in mente il povero gioielliere che tanti anni fa era stato colpito a morte da un pezzo di cornicione, poco lontano».

Un colpo di fortuna, il fatto che nessuno sia rimasto ferito, in una strada tra le più affollate della città a ogni ora del giorno.

Il cedimento è avvenuto verso le 18 e la strada è stata a lungo chiusa al transito dai vigili urbani, costringendo necessariamente i passanti a fare il “giro largo” per il ponte del Lovo o campo della Fava per raggiungere San Marco o viceversa.

Il tempo necessario ai vigili del fuoco per raggiungere il tetto dell’edificio e mettere in sicurezza la situazione, staccando altri pezzi di cornicione da un palazzo che, in apparenza, sembra all’esterno in buone condizioni di manutenzione, con l’intonaco integro e gli infissi nuovi: nulla faceva intravvedere l’insidia nascosta, probabilmente provocata da un’infiltrazione d’acqua che ha determinato una frattura della pietra del cornicione.

Nello stesso punto, qualche anno fa era stato uno “scuro” a staccarsi da una finestra, precipitando a terra: anche quella volta, fortunatamente senza conseguenze per i passanti.

Poche decine di metri più avanti, al ponte dei Bareteri, 30 anni fa morì il gioielliere Giorgio Carraro, che stava raggiungendo il suo negozio al ponte del Lovo: un pezzi di “barbacan” precipitò mentre lui passava, uccidendolo sul colpo.